Causa Furth: la Cámara de Apelaciones ordenó la prisión preventiva de los tres involucrados

En un duro fallo tras más de dos horas de debate, el tribunal revocó la libertad concedida por el juez Merino para Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, por riesgo de entorpecimiento.

Hoy 07:47

La Cámara de Apelaciones, integrada por los doctores Sandra Generoso, Cristian Vittar y Gabriela Núñez, resolvió revocar la excarcelación concedida por el juez de Control y Garantías, Gastón Merino, a tres de los imputados en la causa que investiga una presunta asociación ilícita destinada a defraudar por millones de pesos a Fürth Automotores.

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La decisión fue adoptada luego de una audiencia que se extendió durante más de dos horas, en la que el tribunal analizó el planteo de la Fiscalía y la situación procesal de Gerardo Caro, exgerente de la concesionaria; Matías Llado, exjefe de ventas; y Graciela Moyano, ex cajera.

Los camaristas hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispusieron la prisión preventiva por el plazo establecido por la ley, aunque con la posibilidad de que la medida sea revisada durante su vigencia.

Riesgo de entorpecimiento

Según los fundamentos de la resolución, la decisión se basó principalmente en la existencia de un riesgo de entorpecimiento de la investigación, que se encuentra a cargo de la fiscal Victoria Ledesma.

La Cámara consideró que se trata de una causa compleja y todavía incipiente, y entendió que la resolución mediante la cual el juez Merino había concedido las excarcelaciones fue adoptada de manera apresurada en relación con las características y dimensiones de la investigación.

Los magistrados señalaron que el expediente debe continuar desarrollándose sin interferencias ni presiones externas por parte de los imputados, mientras la Fiscalía avanza con las distintas medidas probatorias.

No obstante, el tribunal estableció un límite temporal de hasta ocho meses para revisar de oficio la prisión preventiva. La continuidad de la medida cautelar dependerá de la evolución de la investigación y de la persistencia de los riesgos procesales considerados al momento de resolver.

La decisión generó impacto entre las partes. Desde el ámbito de la investigación, tanto los fiscales como los investigadores policiales consideraban relevante mantener detenidos a los principales acusados para avanzar en la recolección de evidencias sin condicionamientos.

La defensa de Llado recurrirá al Superior Tribunal

Tras conocerse la resolución, el abogado defensor de Matías Llado, Miguel Torres, confirmó que recurrirá el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia, al considerar que la decisión carece de sustento legal.

"La resolución es totalmente arbitraria, toman como antecedente el rechazo de la eximición de Llado de hace 40 días, pero no merituaron los riesgos procesales de manera específica, objetiva y actual", sostuvo el letrado.

Torres cuestionó además que los peligros procesales no hayan sido analizados de manera individual para cada uno de los imputados. En ese sentido, sostuvo que la Cámara habría aplicado de manera generalizada determinados parámetros sin justificar técnicamente cuáles son los motivos concretos del supuesto entorpecimiento atribuido a su asistido.

Finalmente, el defensor manifestó su expectativa de que el máximo tribunal provincial tramite el recurso con celeridad y pueda revisar la decisión que dejó sin efecto la libertad de Llado.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía y busca determinar las responsabilidades penales individuales de los cinco imputados: Gerardo Caro, Matías Llado, Graciela Moyano, Spertino y Montoya.

Mientras Caro, Llado y Moyano quedaron nuevamente privados de la libertad por decisión de la Cámara, Spertino y Montoya continúan detenidos mientras avanza el proceso penal. Sus respectivas defensas también analizan nuevas presentaciones judiciales en busca de modificar la situación procesal de sus representados.