Iba a comprar pañales y terminó baleado durante un violento asalto en La Banda

Ángel Gutiérrez, de 24 años, recibió dos impactos de bala en una pierna tras ser interceptado por un hombre armado en el barrio Avenida. El atacante le habría robado $7.000.

Hoy 07:16

Un joven de 24 años, identificado como Ángel Gutiérrez, fue baleado durante un violento episodio ocurrido este jueves por la tarde en la ciudad de La Banda. Según fuentes policiales y judiciales, caminaba hacia un comercio para comprar pañales cuando fue interceptado por un hombre armado que le exigió dinero.

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El hecho ocurrió alrededor de las 14.40, a plena luz del día, en la intersección de calle Oceanía y Segundo Pasaje del barrio Avenida.

De acuerdo con el relato brindado por la víctima a los investigadores, el atacante —a quien identificó como Lautaro “Pichicito” Bracamonte— lo amenazó con un revólver y le exigió la billetera, en la que llevaba aproximadamente $7.000.

Gutiérrez habría intentado resistirse al asalto, momento en que el agresor accionó el arma y efectuó tres disparos. Dos proyectiles impactaron en la pierna izquierda del joven, quien cayó herido mientras el atacante escapaba del lugar.

La víctima fue trasladada al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde recibió asistencia médica. El médico de guardia, Dr. Pereyra, solicitó estudios radiográficos para determinar el alcance de las lesiones.

Posteriormente, el traumatólogo de turno, Dr. Guido Quispe Mendoza, retiró un proyectil que había quedado alojado en la zona de la tibia y el peroné. Los estudios permitieron establecer que la bala no había provocado lesiones de gravedad en tejidos u otras estructuras, por lo que el joven recibió el alta médica.

Investigación y operativo policial

Tras tomar conocimiento del episodio, el fiscal de turno, Dr. José Piña, dispuso la intervención del médico policial para examinar al damnificado y ordenó medidas para localizar al presunto atacante.

Los efectivos desplegaron un operativo en inmediaciones del barrio Avenida con el objetivo de dar con el paradero de Bracamonte.

Según la información oficial, Gutiérrez manifestó inicialmente su intención de radicar la denuncia penal, aunque al cierre de la información todavía no había formalizado la denuncia. Pese a ello, el fiscal dispuso avanzar de oficio con la investigación y las medidas correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales.