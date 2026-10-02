Colapinto explicó la estrategia de Alpine tras las primeras prácticas: “Estamos enfocados en la carrera”

El piloto argentino priorizó el ritmo de competencia en las primeras sesiones del GP de Bahréin, teniendo en cuenta que deberá cumplir una penalización de 15 puestos en la grilla.

Hoy 07:03

Franco Colapinto cerró un viernes de trabajo particular en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1. Consciente de que deberá retroceder 15 posiciones en la grilla por las sanciones acumuladas, el piloto argentino y Alpine decidieron seguir un programa diferente al de su compañero, Pierre Gasly.

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El objetivo estuvo puesto principalmente en preparar el auto para la carrera del domingo, dejando en un segundo plano la búsqueda de una vuelta rápida para la clasificación. Así lo explicó el propio Colapinto después de las primeras prácticas.

“Estamos enfocados en la carrera”, señaló el piloto de Alpine, quien destacó el ritmo mostrado durante la segunda sesión y remarcó que todavía queda trabajo por delante.

“Todavía queda mucho por trabajar en el fin de semana, pero en la FP2 tuvimos buen ritmo”, explicó Colapinto.

La estrategia responde directamente a la situación que deberá afrontar el argentino. Por un lado, arrastra una penalización de cinco puestos por el accidente protagonizado en el Gran Premio de Azerbaiyán. A eso se sumaron otros 10 lugares por el cambio del motor de combustión interna, al superar el límite permitido durante la temporada.

Por ese motivo, Colapinto sabe que, independientemente de la posición que consiga en la clasificación, deberá largar 15 lugares por detrás de su puesto obtenido en pista.

Ante este escenario, Alpine aprovechó las prácticas para trabajar especialmente sobre el ritmo de carrera, el comportamiento del monoplaza con diferentes cargas de combustible y la gestión de los neumáticos, pensando en una remontada durante el domingo.

Mientras Colapinto siguió ese programa, Pierre Gasly realizó un trabajo más orientado a la clasificación y terminó entre los mejores de la segunda práctica.

Este sábado llegará una jornada clave: se disputará la tercera práctica y luego será el turno de la clasificación, donde Colapinto buscará conseguir la mejor posición posible antes de aplicar las penalizaciones.