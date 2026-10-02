Pluspetrol y GyP obtuvieron el RIGI para un proyecto de US$12.400 millones en Vaca Muerta

El desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada contempla una inversión a 25 años, más de 620 pozos y una producción que superará los 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Hoy 07:23

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto presentado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta. La iniciativa contempla una inversión de US$12.400 millones durante 25 años y apunta a llevar la producción del área a más de 100.000 barriles de petróleo diarios y 12 millones de metros cúbicos de gas por día.

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El desarrollo contempla la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos para evacuar la producción y la perforación de más de 620 pozos horizontales. Para ejecutar el plan, Pluspetrol prevé utilizar tres equipos de perforación dedicados, con un promedio estimado de 41 pozos por año.

La iniciativa estará dividida en dos etapas. En la primera, la compañía proyecta alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas. En una segunda fase, el desarrollo permitirá duplicar esos volúmenes hasta superar los 100.000 barriles de petróleo y 12 millones de metros cúbicos de gas diarios en el punto máximo de producción.

Empleo, proveedores y exportaciones

Según las cifras difundidas por la empresa, el proyecto generará más de 2.350 empleos directos y alrededor de 4.640 puestos indirectos adicionales. También contempla un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas.

La compañía señaló que esa cantidad podría incrementarse un 10% a partir de 2028, con la incorporación de nuevos equipos de perforación.

Otro de los objetivos centrales es aumentar las exportaciones de hidrocarburos. Pluspetrol estima una producción acumulada equivalente a 794 millones de barriles de petróleo y gas y un potencial de generación de aproximadamente US$2.200 millones anuales en divisas por exportaciones.

La empresa indicó que el ingreso al RIGI permitirá acelerar el desarrollo del área. Según sus estimaciones, la producción sería 34% superior durante el mismo período en comparación con un escenario sin esa aceleración.

“El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”, señaló Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina.

El ejecutivo sostuvo además que el régimen permite acelerar los desarrollos y fortalecer las condiciones para transformar los recursos de Vaca Muerta en inversión, producción, empleo y exportaciones.

Un proyecto clave para el norte neuquino

El desarrollo tendrá impacto principalmente en Rincón de los Sauces y la zona norte de Neuquén, donde se encuentra el bloque. Pluspetrol adquirió el área a fines de 2024 como parte de la operación mediante la cual compró activos de ExxonMobil en Vaca Muerta, completada el 16 de diciembre de ese año.

Bajo del Choique-La Invernada se encuentra en una de las zonas más productivas de shale oil de Vaca Muerta. Pluspetrol ya había definido una estrategia de desarrollo escalonado del área y actualmente trabaja con equipos de perforación e infraestructura destinada a acompañar el crecimiento de la producción.

El proyecto se suma a otros grandes anuncios vinculados con Vaca Muerta realizados durante la Argentina Week en París, donde representantes del Gobierno nacional, gobernadores y empresarios mantienen reuniones destinadas a promover inversiones.

En ese marco, TotalEnergies anunció inversiones por US$10.000 millones y anticipó su intención de ingresar al RIGI con un proyecto de US$5.000 millones en Neuquén, mientras que Pan American Energy informó que busca incorporar al régimen una inversión de US$1.200 millones para revitalizar Cerro Dragón.

La aprobación del proyecto de Pluspetrol incorpora así una nueva inversión de gran escala al desarrollo de Vaca Muerta y refuerza el peso del petróleo y el gas dentro de los proyectos alcanzados por el régimen de incentivos. El Gobierno mantiene una plataforma oficial con el detalle de las iniciativas aprobadas y en evaluación bajo el RIGI.