Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente y se prepara para volver a su casa

La conductora de 99 años continúa internada en el Sanatorio Mater Dei. El equipo médico informó que se encuentra en una habitación común y atraviesa una buena evolución.

Hoy 11:19

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada mientras avanza favorablemente en su recuperación.

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De acuerdo con la información brindada por el equipo que la atiende, la histórica conductora de 99 años se encuentra muy bien y alojada en una habitación común.

Los profesionales señalaron además que Mirtha está atravesando un proceso de recuperación con vistas a regresar a su domicilio, aunque por el momento continúa bajo seguimiento médico dentro de la institución.

La evolución favorable representa una señal alentadora luego de la preocupación generada en torno a su estado de salud.

Por el momento, desde el sanatorio no se brindaron mayores precisiones sobre una posible fecha de alta, pero el nuevo reporte médico remarcó que la conductora continúa evolucionando de manera positiva.

Mirtha Legrand, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, permanece acompañada por su entorno cercano mientras completa esta etapa de recuperación.

La expectativa ahora está puesta en que pueda continuar con la misma evolución durante las próximas horas y recibir el alta cuando los médicos consideren que están dadas las condiciones para regresar a su casa.