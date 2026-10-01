Cami Homs habló sobre el casamiento de Rodrigo De Paul y Tini: “Mientras vea felices a mis hijos”

La modelo fue consultada por la boda de su expareja y aseguró que está al tanto de la noticia. También confirmó que no fue invitada al casamiento y remarcó que su prioridad es el bienestar de sus hijos.

Hoy 12:56

Mientras crece la expectativa por el casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Cami Homs fue consultada sobre la boda de su expareja y padre de sus hijos durante una entrevista con LAM, por América.

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El cronista Fede Flowers le preguntó si estaba al tanto de que De Paul se casaría con la cantante. La modelo respondió con naturalidad: “Sí, claro. Y nada, todo bien”.

Luego, Homs fue consultada sobre cómo recibieron sus hijos la noticia. Al respecto, explicó que los chicos no le hicieron comentarios y dejó en claro cuál es su principal preocupación: “No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada que decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

Uno de los momentos de la entrevista llegó cuando el cronista quiso saber si había recibido una invitación para la boda. La respuesta de la modelo fue contundente: “No, no, no. Claramente que no”.

Ante la insistencia del periodista, quien planteó que la relación cordial que mantienen como padres podía abrir la posibilidad de una invitación, Homs sostuvo: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

Finalmente, el notero le planteó una situación hipotética en la que eventualmente recibiera una invitación al casamiento. Con ironía, la modelo prefirió no profundizar y cerró el tema: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”.