Juli Poggio habló de los rumores con Luck Ra y fue contundente: “Jamás pasó nada con él”

La influencer explicó el motivo de su acercamiento al cantante durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y aseguró que entre ambos solo existe una amistad. También habló de su relación abierta con Fabrizio Maida.

Hoy 12:52

En medio de las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre un posible romance, Juli Poggio decidió aclarar cuál es su vínculo con Luck Ra, luego de que ambos fueran vistos juntos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity de Telefe.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con A la Barbarossa, la influencer explicó que el acercamiento entre ambos se produjo porque compartieron una jornada de cocina dentro del reality.

“¿Qué pasa con Luck Ra? Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente, después de que cocinás, lo único de lo que hablás es del plato. Hablamos de cómo había quedado, qué le podríamos haber puesto. No quiero spoilear mucho. Si nos vieron juntos es por eso, pero jamás pasó nada con él”, explicó.

Poggio también remarcó que conoce al cantante cordobés desde hace varios años y que mantienen una buena relación. “Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de ‘La Morocha’, y siempre nos llevamos bien. Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”, sostuvo.

Por otra parte, al ser consultada por su situación sentimental, la ex Gran Hermano recordó que está en pareja con Fabrizio Maida y que mantienen una relación abierta.

Sin embargo, aclaró que esa modalidad de pareja no significa que exista interés romántico por cualquier persona. “Tengo pareja abierta, pero no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”, expresó.

De esta manera, Juli Poggio negó que exista un romance con Luck Ra y señaló que el vínculo entre ambos se mantiene en el terreno de la amistad y el trabajo compartido en MasterChef Celebrity.