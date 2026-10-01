Las acciones argentinas cayeron hasta 5% en Wall Street y el riesgo país saltó a un máximo en diez meses

El mercado financiero argentino comenzó octubre con una jornada negativa. El S&P Merval perdió 2,2%, mientras que varios ADR registraron fuertes bajas en Nueva York. El riesgo país trepó hasta los 636 puntos básicos, su nivel más elevado desde diciembre de 2025.

Hoy 19:00

Los activos argentinos iniciaron octubre con una jornada marcada por la volatilidad y una mayor cautela entre los inversores. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron importantes bajas, mientras que los bonos soberanos volvieron a retroceder y el riesgo país alcanzó un máximo de diez meses.

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En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 2,2% y cerró en 2.758.840 puntos, su menor nivel desde mediados de mayo. En dólares, el índice también mostró un retroceso y se ubicó en torno a los 1.687 puntos, de acuerdo con la evolución del contado con liquidación.

Entre las compañías argentinas que operan mediante ADR en Nueva York, las principales bajas fueron para IRSA, que perdió 5,5%; Telecom, con una caída del 5,1%; y Corporación América, que retrocedió 4,7%. La tendencia negativa alcanzó también a otros papeles argentinos negociados en el mercado estadounidense.

El riesgo país volvió a colocarse en el centro de la escena

Uno de los datos más relevantes de la jornada fue el comportamiento del riesgo país elaborado por JP Morgan. El indicador avanzó 30 puntos y terminó en 636 unidades, su nivel más alto desde el 3 de diciembre de 2025.

El indicador refleja la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos argentinos y las tasas de referencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una suba implica un mayor costo de financiamiento para el país en los mercados internacionales.

Los bonos soberanos argentinos en dólares también finalizaron con pérdidas, con una baja promedio cercana al 1% para los Bonares y Globales. El movimiento se produjo en un contexto internacional de mayor presión sobre los mercados de renta fija.

La jornada estuvo condicionada por el comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del título a diez años llegó a alcanzar el 5,34% durante la jornada, un nivel que no se observaba desde 2002, antes de moderarse posteriormente.

El incremento de las tasas estadounidenses tiende a generar mayor atractivo para los activos considerados de menor riesgo y, al mismo tiempo, aumenta la presión sobre los mercados emergentes.

Analistas consultados por distintos medios señalaron que este escenario externo se sumó a las dificultades que atraviesan los activos argentinos, que venían de cerrar septiembre con fuertes pérdidas. Durante el mes pasado, el S&P Merval había acumulado una caída de 7,1% en pesos y de 8,6% en dólares.

El dólar oficial volvió a subir

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,5% y terminó en $1.524,50, mientras que el dólar minorista de referencia del Banco Nación cerró en $1.545 para la venta.

El Banco Central, por su parte, informó una compra de USD 93 millones durante la jornada. Las reservas internacionales brutas alcanzaron los USD 48.289 millones, luego de registrar un incremento de USD 2.199 millones asociado principalmente al reingreso de depósitos de cartera propia de bancos a cuentas de la autoridad monetaria.

El volumen operado en el mercado mayorista fue de USD 423,2 millones, una cifra considerablemente inferior a los USD 1.033,6 millones negociados el miércoles, cuando se había alcanzado el mayor volumen del año.

De esta manera, el comienzo de octubre volvió a estar marcado por la volatilidad en los mercados financieros, con caídas en acciones y bonos argentinos, una nueva suba del riesgo país y presión sobre las tasas internacionales como algunos de los principales factores que condicionaron la jornada.