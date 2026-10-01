Ruta 9: una motociclista fue embestida por un camionero que se dio a la fuga

Ocurrió pasadas las 14 horas a la altura de un centro comercial, en el kilómetro 1127. Intervino Comisaría 61.

Hoy 19:52

Una mujer de 38 años terminó inconsciente e internada en el Hospital Regional, tras ser embestida sobre Ruta 9 a la altura del kilómetro 1127, en inmediaciones de una centro comercial.

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Fuentes policiales indicaron que pasadas las 14 horas, una motociclista de 38 años, que se desplazaba en una Honda Wave, fue embestida por un camión el cual continuó su marcha tras el siniestro.

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La mujer quedó tendida en el lugar y una ambulancia del SEASE 107 la trasladó al centro de salud.

Por jurisdicción tomó intervención la Comisaría 61 y la fiscalía de turno ordenó la búsqueda del rodado que huyó.