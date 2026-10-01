Destacan la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero como modelo de inversión cultural y federal

Representantes del sello autogestivo UMAS valoraron el espacio destinado a pequeños proyectos editoriales y resaltaron el carácter federal de la propuesta.

Hoy 20:10

En el marco de la segunda jornada de la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero, representantes del sector editorial independiente destacaron la dimensión que alcanzó el encuentro y pusieron en valor el respaldo institucional destinado a generar espacios para autores y sellos de distintos puntos del país.

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La actividad, impulsada por el Gobierno de la provincia, reúne durante sus diferentes jornadas a escritores, editoriales, ilustradores y referentes culturales, con una propuesta que busca promover tanto la producción local como el intercambio con proyectos provenientes de otras provincias.

En ese contexto, desde UMAS, sello autogestivo santiagueño dedicado a la difusión de literatura, arte, cultura y ensayos, resaltaron especialmente la participación que tienen las editoriales pequeñas e independientes dentro de la feria.

Mario Lavaisse, representante de UMAS, sostuvo que el encuentro santiagueño logró un reconocimiento que trasciende las fronteras provinciales y destacó como una de sus particularidades la convocatoria a proyectos editoriales de diferentes regiones de la Argentina.

“Fuera de Santiago se habla de esta feria como la mejor del país porque hace cosas que son inéditas, como invitar a las editoriales pequeñas e independientes no solo del Norte Argentino, sino de todo el territorio nacional”, expresó.

En esa línea, consideró que la realización del evento representa “una verdadera inversión política en la producción y en la circulación de la obra original, pensando en la calidad y no en una lógica comercial”.

Un espacio para nuevos proyectos

Desde el sello santiagueño también hicieron hincapié en la posibilidad de que el encuentro funcione como un punto de vinculación entre diferentes generaciones de escritores, editores e ilustradores.

Según señalaron, la convivencia durante las jornadas facilita el contacto directo entre representantes de distintas provincias y permite generar vínculos que pueden derivar posteriormente en nuevas publicaciones y proyectos editoriales conjuntos.

Para UMAS, este intercambio constituye uno de los principales aportes de la Feria del Libro, debido a que ofrece a los emprendimientos autogestivos un ámbito para exhibir sus producciones, acercarse a nuevos lectores y establecer relaciones con otros actores del sector.

De esta manera, mientras continúa desarrollándose su 16ª edición, la Feria del Libro de Santiago del Estero vuelve a reunir propuestas locales y nacionales, con una presencia destacada de las editoriales independientes y una agenda orientada a promover la circulación de la producción cultural.