Choque entre motocicletas dejó a dos personas heridas

Uno de los heridos tiene 62 años y el otro 19. Ocurrió en el barrio Juan Díaz de Solís. Quedaron internados en el Hospital Regional.
Pasadas las 17 horas de este jueves, personal policial de la Comisaría 11 fue alertado sobre un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Una comisión llegó hasta el lugar del hecho, el cruce de las calles Juan Enríquez y Vicente Pinzón, donde observaron a dos personas en el asfalto y también a dos motocicletas.
Te recomendamos: Ruta 9: una motociclista fue embestida por un camionero que se dio a la fuga
Allí pudieron identificar a Leónides Jiménez (62), quien conducía una Honda Storm 150cc y a Germán Gallardo (19) que transitaba en una Yamaha Cripton 110cc.
Por razones a establecer ambos conductores colisionaron en dicha intersección, siendo trasladados por el SEASE 107 al hospital Regional donde fueron revisados y se determinó que sufrieron traumatismo encéfalocraneano, traumatismos y escoriaciones múltiples, quedando ambos internados en observación.