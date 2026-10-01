Choque entre motocicletas dejó a dos personas heridas

Uno de los heridos tiene 62 años y el otro 19. Ocurrió en el barrio Juan Díaz de Solís. Quedaron internados en el Hospital Regional.

Hoy 20:43

Pasadas las 17 horas de este jueves, personal policial de la Comisaría 11 fue alertado sobre un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas.

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Una comisión llegó hasta el lugar del hecho, el cruce de las calles Juan Enríquez y Vicente Pinzón, donde observaron a dos personas en el asfalto y también a dos motocicletas.

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Allí pudieron identificar a Leónides Jiménez (62), quien conducía una Honda Storm 150cc y a Germán Gallardo (19) que transitaba en una Yamaha Cripton 110cc.

Por razones a establecer ambos conductores colisionaron en dicha intersección, siendo trasladados por el SEASE 107 al hospital Regional donde fueron revisados y se determinó que sufrieron traumatismo encéfalocraneano, traumatismos y escoriaciones múltiples, quedando ambos internados en observación.