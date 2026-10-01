Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2026 | 17º
X
Policiales

Choque entre motocicletas dejó a dos personas heridas

Uno de los heridos tiene 62 años y el otro 19. Ocurrió en el barrio Juan Díaz de Solís. Quedaron internados en el Hospital Regional.

Hoy 20:43

Pasadas las 17 horas de este jueves, personal policial de la Comisaría 11 fue alertado sobre un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una comisión llegó hasta el lugar del hecho, el cruce de las calles Juan Enríquez y Vicente Pinzón, donde observaron a dos personas en el asfalto y también a dos motocicletas.

Te recomendamos: Ruta 9: una motociclista fue embestida por un camionero que se dio a la fuga

Allí pudieron identificar a Leónides Jiménez (62), quien conducía una Honda Storm 150cc y a Germán Gallardo (19) que transitaba en una Yamaha Cripton 110cc.

Por razones a establecer ambos conductores colisionaron en dicha intersección, siendo trasladados por el SEASE 107 al hospital Regional donde fueron revisados y se determinó que sufrieron traumatismo encéfalocraneano, traumatismos y escoriaciones múltiples, quedando ambos internados en observación.

TEMAS Sease 107
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  2. 2. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. Sin Ronaldo, Portugal venció a Dinamarca por la Nations League
  4. 4. Investigan un millonario fraude informático al municipio de Garza
  5. 5. Emboscaron a un chofer de aplicación cerca de un motel de la zona sur y le robaron $160 mil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT