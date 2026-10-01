Primeras sanciones tras los incidentes entre Rosario Central y Estudiantes en Santiago del Estero

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió provisoriamente a Gonzalo Agustín Sández y Fabricio Iacovich. Además, pidió un informe sobre los hechos ocurridos en los vestuarios tras la final de la Supercopa Internacional.

Hoy 20:39

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó sus primeras decisiones después de los graves incidentes registrados al término de la final de la Supercopa Internacional, disputada en Santiago del Estero entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

A través de una resolución oficial, el organismo dispuso la suspensión provisoria de Gonzalo Agustín Sández, futbolista de Rosario Central, y de Fabricio Iacovich, jugador de Estudiantes.

Ambos podrán presentar sus respectivos descargos por escrito dentro del plazo reglamentario, de acuerdo con los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario.

La determinación se conoció luego del encuentro jugado el pasado 26 de septiembre, en el que Rosario Central se impuso 3-1 en el estadio Único Madre de Ciudades y que terminó con momentos de tensión y enfrentamientos entre integrantes de los dos equipos.

El Tribunal pidió informes por los incidentes en los vestuarios

Además de las suspensiones provisorias, el Tribunal solicitó al delegado de la Liga Profesional de Fútbol que informe si presentó o recibió alguna denuncia relacionada con los incidentes ocurridos en los vestuarios y mencionados por el árbitro Darío Herrera en su informe.

La resolución también estableció un plazo de cinco días para que tanto Estudiantes como Rosario Central tomen conocimiento de las actuaciones y presenten sus respuestas correspondientes.

De esta manera, el expediente continuará abierto mientras se reúnen los descargos y la documentación necesaria antes de que el Tribunal adopte una resolución definitiva sobre las sanciones.

Los hechos ocurridos después del partido quedaron bajo análisis luego de que se registraran peleas, empujones y tumultos en la zona de vestuarios, en medio de un cierre caliente de la final disputada en Santiago del Estero.