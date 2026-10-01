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Güemes inaugurará su cancha con un encuentro formativo de básquet

La institución realizará este viernes 2 de octubre una jornada especial desde las 19.30, con la participación de distintas categorías y equipos invitados.

Hoy 21:21

El Club Atlético Güemes vivirá este viernes 2 de octubre una jornada especial con la gran inauguración de su cancha de básquet, en el marco de un encuentro formativo mixto que reunirá a diferentes clubes y categorías.

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La actividad comenzará a las 19.30 y se extenderá hasta aproximadamente las 22.30, con una propuesta pensada para compartir en familia y acompañar el crecimiento de la disciplina dentro de la institución.

El encuentro contará con la participación de las categorías Junior, Premini, Mini y U13, que serán protagonistas de una noche destinada a celebrar la apertura del nuevo espacio deportivo.

Además del anfitrión, formarán parte de la jornada distintos equipos invitados, que se sumarán a una programación centrada en el básquet formativo.

Desde la organización anticiparon también que habrá juegos, sorteos y diferentes sorpresas durante la actividad.

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