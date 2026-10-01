Lucas Victoriano, en la previa al debut ante Platense: “Queremos que el equipo refleje al hincha”

El entrenador de Quimsa palpitó el estreno en la Liga Nacional, valoró el trabajo realizado durante la pretemporada y explicó la identidad que buscará construir durante la temporada.

Hoy 19:55

Lucas Victoriano habló en la previa al debut de Quimsa en la Liga Nacional y dejó en claro cuál será la idea que intentará plasmar desde el inicio de la competencia.

La Fusión comenzará su camino este sábado desde las 21.30, cuando reciba a Platense en el Estadio Ciudad, en lo que será el primer desafío oficial del equipo bajo la conducción del entrenador tucumano.

Al analizar la preparación, Victoriano destacó el trabajo realizado en las últimas semanas y el esfuerzo que hizo la institución para conformar el plantel.

“Estoy contento por el armado del equipo. Hay que reconocer el esfuerzo económico del club y destacar que los jugadores llegaron en excelentes condiciones físicas”, señaló.

El técnico explicó que esa base permitió avanzar con intensidad en la preparación y profundizar tanto el trabajo físico como el táctico.

“Eso nos permitió trabajar tanto en el gimnasio como, fundamentalmente, en la cancha. Quedé muy satisfecho con lo mostrado en los amistosos”, agregó.

La pretemporada y la construcción del equipo

Victoriano también remarcó que uno de los principales objetivos de este período fue empezar a construir vínculos y funcionamiento colectivo.

“La pretemporada nos sirvió para ir conociéndonos, sumar horas juntos y potenciar las mejores cualidades de cada uno”, explicó.

De todos modos, el entrenador marcó una diferencia clara entre lo que significa entrenar y competir.

“Entiendo que no es lo mismo entrenar que competir, por lo que iremos construyendo un equipo que evolucionará con el correr de los partidos”, sostuvo.

La identidad que busca Quimsa

De cara al estreno, Victoriano dejó una de las frases más fuertes de la previa y vinculó directamente la identidad del equipo con el público santiagueño.

“Queremos un equipo que refleje al hincha: inteligente, que corra la cancha y que no espere el fallo del rival, sino que lo provoque”, afirmó.

Además, remarcó que la intención será sostener una actitud competitiva durante toda la temporada.

“La gente de Santiago del Estero pide sacrificio, entrega y dejar el corazón. Uno puede ganar o perder, pero la premisa es darlo todo siempre”, expresó.

El entrenador anticipó también una Liga Nacional muy pareja y competitiva, en la que considera que no habrá partidos sencillos.

“Será un torneo muy competitivo, donde no habrá rivales débiles y tendremos que estar concentrados en todo momento”, indicó.

Con ese panorama, Quimsa debutará este sábado desde las 21.30 ante Platense en el Estadio Ciudad, con la expectativa de empezar la temporada mostrando desde el primer partido la identidad que pretende Victoriano.