Desde Madrid, Villarruel defendió la industria y pidió políticas para proteger el empleo y las PyMEs

La vicepresidenta participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano y planteó la necesidad de políticas públicas que acompañen a las pequeñas y medianas empresas frente al avance de la inteligencia artificial. También reivindicó la industrialización y el trabajo como ejes del desarrollo.

Hoy 20:33

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a plantear diferencias con el rumbo económico del Gobierno nacional durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrolla en Madrid, España. En su exposición, puso el foco en la defensa del empleo, el desarrollo industrial y el acompañamiento estatal a las pequeñas y medianas empresas.

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Villarruel centró parte de su discurso en los efectos que puede generar el avance de la inteligencia artificial sobre el mundo laboral y sostuvo que el debate sobre las nuevas tecnologías no debe limitarse a sus aspectos técnicos.

“El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana, no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”, sostuvo.

En esa línea, la titular del Senado consideró que el desarrollo, la producción y el trabajo deben ocupar un lugar central en el futuro de Iberoamérica y reclamó medidas específicas para acompañar a las PyMEs durante el proceso de transformación tecnológica.

“Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital”, afirmó.

Una defensa de la industrialización

Las definiciones de Villarruel también incluyeron una reivindicación de las políticas públicas orientadas a la industrialización y al arraigo federal.

En ese sentido, sostuvo que los Estados deben desarrollar políticas que permitan acompañar la producción y preservar el empleo en las distintas regiones.

La vicepresidenta también tomó distancia de una respuesta basada exclusivamente en la asistencia económica ante las dificultades laborales.

“Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente”, señaló.

Y agregó: “Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica”.

Las expresiones volvieron a marcar una diferencia discursiva con el enfoque económico promovido por el Gobierno de Javier Milei, particularmente en lo referido al papel del Estado, la producción y las políticas de acompañamiento al sector privado.

La agenda de Villarruel en España

Durante su estadía en Madrid, Villarruel además desarrolló una agenda de encuentros con autoridades parlamentarias de distintos países.

El miércoles mantuvo reuniones con el diputado paraguayo Francisco Petersen Veiluva y con autoridades legislativas de Chile, entre ellas la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara. También mantuvo un encuentro con el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Este jueves, en tanto, se reunió con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

La participación de la vicepresidenta se desarrolla mientras Javier Milei se encuentra en París, donde encabeza una agenda vinculada con inversiones y relaciones económicas internacionales. La simultaneidad de ambas actividades volvió a dejar expuestas las distintas prioridades que Villarruel y el Presidente vienen expresando públicamente.