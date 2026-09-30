Joaquín Levinton rompió el silencio tras ser denunciado por abuso sexual agravado: “Estoy muy angustiado”

El líder de Turf rechazó la acusación, negó haber mantenido una relación de pareja con la denunciante y aseguró que la mujer lo acosa desde hace años. La denuncia describe un vínculo entre 2015 y 2020 y episodios de violencia y abuso sexual.

Hoy 19:02

Joaquín Levinton, cantante y líder de Turf, se manifestó públicamente luego de que se conociera una nueva denuncia en su contra por abuso sexual agravado. La presentación fue realizada el lunes pasado por una mujer de 39 años en una comisaría de la Policía de la Ciudad y la causa tramita en el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

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Horas después de que trascendiera la denuncia, el músico utilizó sus redes sociales para realizar un descargo y rechazó las acusaciones. Levinton aseguró que la denunciante lo viene acosando desde hace años y negó que ambos hayan mantenido una relación de pareja.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió el cantante. Luego agregó: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

En una segunda publicación, Levinton hizo referencia a una denuncia anterior presentada por la misma mujer. “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, sostuvo. Según su versión, después de aquella situación creyó que el conflicto había quedado terminado porque, afirmó, la mujer le pidió disculpas a través de las redes sociales.

Sin embargo, el músico aseguró que posteriormente continuó recibiendo mensajes de la denunciante. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, manifestó. También afirmó que la bloqueó en distintas oportunidades, aunque, según su relato, ella volvía a contactarlo desde nuevos números telefónicos.

“Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó Levinton.

Qué sostiene la denuncia

La versión expuesta públicamente por el músico contrasta con el contenido de la denuncia, en la que la mujer describió un vínculo de pareja con Levinton que, según su testimonio, se extendió entre 2015 y 2020.

De acuerdo con lo consignado en el expediente, la denunciante aseguró haber atravesado durante ese período distintos episodios de violencia física y psicológica. También afirmó que fue obligada en reiteradas ocasiones a consumir estupefacientes, particularmente cocaína, y que fue forzada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Según su relato, algunas de esas situaciones habrían sido filmadas por el músico, quien presuntamente le daba indicaciones sobre lo que debía hacer frente a una cámara. La mujer sostuvo además que, cuando intentaba oponerse, recibía insultos y agresiones verbales.

La denunciante también relató un episodio ocurrido en un domicilio que Levinton ocupaba en la calle Charcas. Según declaró, en aquella oportunidad intentó retirarse de la vivienda, pero el cantante se lo habría impedido y la habría tomado con fuerza del cuello, con intención de ahorcarla. La mujer afirmó que finalmente consiguió escapar del lugar.

La causa fue caratulada como violación agravada, en los términos del tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, figura que contempla penas de entre seis y quince años de prisión.

Una denuncia anterior

La presentación conocida ahora no sería la primera realizada por la mujer contra el músico. En 2023, ya lo había denunciado por un hecho de similares características ante la Justicia.

Aquella investigación tramitó en el Juzgado N°6 y terminó archivada. De acuerdo con los registros citados en la información judicial, el archivo estuvo relacionado con la presunta intervención de Levinton para convencer a su entonces pareja de retirar la acusación.

La investigación actual deberá determinar ahora el alcance de las acusaciones y reunir las pruebas correspondientes para establecer qué ocurrió en los hechos denunciados. Mientras tanto, Joaquín Levinton sostiene públicamente que las acusaciones son falsas y que es él quien viene siendo víctima de un supuesto acoso por parte de la denunciante.