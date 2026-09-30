La Fundación El Libro destacó el crecimiento de la Feria del Libro de Santiago del Estero

Christian Rainone y Exequiel Martínez, presidente y director de la Fundación El Libro, respectivamente, charlaron con Radio Panorama y resaltaron la propuesta cultural, la infraestructura y el impulso a la lectura en la Feria del Libro de Santiago del Estero.

Hoy 19:50

Christian Rainone destacó que la Feria del Libro de Santiago del Estero se convirtió en una propuesta innovadora por la presencia de autores nacionales, internacionales y locales, además de la calidad de su infraestructura. También valoró especialmente la iniciativa destinada a los estudiantes que visitan el evento y remarcó que “los chicos de los colegios que vienen a la feria se van con un libro en la mano”. En ese sentido, calificó la acción como pionera y resaltó el trabajo del Gobierno de la Provincia para fomentar la lectura y la compra de libros.

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El presidente de la Fundación El Libro sostuvo además que este tipo de encuentros deben ser entendidos como experiencias culturales y no solamente como espacios de exhibición. “El libro es el corazón, por eso esta feria está tan bien pensada. No es solo una exposición de libros, sino que es una feria cultural”, afirmó. Según explicó, el público llega al evento para vivir una experiencia que definió como “un paseo cultural”.

Durante su análisis, Rainone también se refirió al vínculo entre los libros y las nuevas tecnologías. Señaló que existe una tendencia a volver a apostar por el papel y planteó el desafío de alejar a los más chicos de las pantallas. De todos modos, remarcó que, más allá del formato, “para mí es importante que se lea, no tanto el instrumento, lo importante es el contenido”.

En ese contexto, consideró que el fortalecimiento del libro físico también resulta importante para toda la cadena vinculada al sector. Mencionó particularmente a las librerías, que, según explicó, atraviesan un momento difícil. También señaló que existe una cadena de valor en la que participan distintos actores y sostuvo que las librerías enfrentan dificultades para absorber determinados costos, entre ellos el IVA, además de gastos como alquileres y servicios.

Rainone habló asimismo sobre la necesidad de sostener la diversidad de títulos disponibles y destacó la llegada de obras de autores de otros países, como México y España. En paralelo, remarcó la situación de los trabajadores gráficos y sostuvo que todo lo que pueda imprimirse en Argentina debería realizarse en el país. Para el dirigente, el problema actual no pasa solamente por cuánto se lee, sino también por la situación general del consumo.

En cuanto a la feria santiagueña, señaló que a simple vista se observa una mayor inversión, nuevos espacios y una infraestructura más desarrollada. “A simple vista se la ve más linda, más infraestructura, más inversiones en los stands, estoy ansioso por ver la inauguración”, expresó, al recordar además que la edición anterior “fue fabulosa”.

Por otra parte, Rainone remarcó que el objetivo del evento no debería limitarse al efecto comercial. Consideró necesario generar nuevos vínculos entre los libros y personas que todavía no están relacionadas con la lectura. “Nosotros tenemos que tratar de conseguir el público que no lee, tenemos que salir a buscar más público”, sostuvo, y destacó que cada nuevo visitante puede comenzar a vincularse con el libro.

A su turno, Exequiel Martínez explicó que la organización de una feria de estas características requiere un trabajo permanente y comienza mucho antes de cada edición. “Yo digo que es un loop, todo el tiempo estamos trabajando para la feria del año siguiente”, señaló. Detalló que algunos autores y autoras tienen sus agendas comprometidas internacionalmente con hasta dos años de anticipación, por lo que deben ser contactados y programados con mucha antelación.

Martínez también destacó el trabajo realizado junto al subsecretario de Cultura de Santiago del Estero, Juan Leguizamón, con quien, según contó, mantuvieron conversaciones durante meses para concretar la actual edición. En ese sentido, sostuvo que la organización no termina con el cierre de una feria, sino que inmediatamente comienza el proceso de preparación de la siguiente: “Termina la feria de este año y ya estamos hablando para la próxima, y eso es lo que hace una gran feria”.

El director de la Fundación El Libro también se refirió al vínculo con el formato físico y afirmó que “nada puede competir con eso”. Finalmente, puso en valor el despliegue tecnológico de la feria santiagueña y destacó especialmente las pantallas LED digitales, que calificó como “impresionantes”, al señalar que fueron incorporadas incluso antes que en la tradicional feria de Buenos Aires.

Las declaraciones de Christian Rainone y Exequiel Martínez surgieron durante una charla en vivo con Radio Panorama, donde ambos referentes de la Fundación El Libro analizaron el crecimiento de la Feria del Libro de Santiago del Estero, su propuesta cultural, el impulso a la lectura y los desafíos que atraviesa actualmente el sector editorial.