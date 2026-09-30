Milei reaccionó al cruce entre Grabois y libertarios en Diputados: “Esto es lo que enfrentamos a diario”

El Presidente se refirió al fuerte enfrentamiento ocurrido durante el debate por el proyecto sobre Malvinas y cuestionó a quienes, según sostuvo, priorizan las “formas”. Poco después, Juan Grabois le respondió con fuertes acusaciones.

Hoy 19:55

El presidente Javier Milei utilizó este miércoles sus redes sociales para referirse al fuerte episodio ocurrido en la Cámara de Diputados, donde el dirigente de Unión por la Patria Juan Grabois protagonizó cruces con los legisladores libertarios Jairo Guzmán y Gerardo Huesen. El enfrentamiento incluyó gritos, insultos y forcejeos durante el plenario de comisiones que analizaba un proyecto vinculado con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

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Luego de que trascendieran las imágenes del episodio, Milei publicó un mensaje en su cuenta de X y cuestionó a quienes, en medio de la discusión política, ponen el foco en las formas. “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...”, escribió el mandatario.

La publicación del Presidente se produjo horas después del cruce que tuvo lugar durante la exposición de la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. En ese contexto, Grabois se dirigió hacia Jairo Guzmán y ambos protagonizaron un intercambio de manotazos, mientras otros legisladores intentaban separarlos.

La situación volvió a escalar cuando intervino el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, quien increpó a Grabois y lo llamó “cagón”. El dirigente social avanzó entonces hacia el legislador y tuvo que ser contenido por sus compañeros, entre ellos Agustín Rossi y Eduardo Valdés, además del libertario Álvaro Martínez.

La respuesta de Grabois a Milei

Tras la publicación presidencial, Juan Grabois respondió a Milei mediante sus redes sociales y elevó el tono de la confrontación.

“Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores”, escribió el dirigente en un mensaje dirigido al Presidente. Además, cuestionó al oficialismo por el comportamiento durante el episodio ocurrido en Diputados.

En otro tramo de su respuesta, Grabois sostuvo: “Además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas”. También lanzó una dura acusación contra el mandatario: “Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”.

El intercambio entre ambos se produjo en medio de la discusión parlamentaria por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno para ampliar las sanciones contra quienes participen en actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La iniciativa comenzó a ser debatida en las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, en un proceso que el oficialismo busca acelerar durante octubre.