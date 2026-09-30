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Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti llegan este jueves a la Feria del Libro con un “Recital de mitos”

La actividad será este jueves a las 14:30 y propondrá un recorrido por la mitología griega para pensar preguntas actuales sobre el amor, la muerte, la identidad y la libertad.

Hoy 19:12

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero tendrá este jueves una de sus propuestas destacadas con la participación de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti, quienes presentarán “Recital de mitos” desde las 14:30.

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La actividad partirá de una idea central: los mitos son relatos que intentan dar respuesta a preguntas que la humanidad todavía sigue formulándose. Quiénes somos, qué es el amor, cómo nos vinculamos con la muerte y de qué manera podemos ser más libres serán algunos de los ejes que atravesarán la presentación.

A partir de historias de la mitología griega, Sztajnszrajber y Barruti invitarán al público a recorrer narraciones milenarias que, pese al paso del tiempo, continúan reflejando conflictos, deseos, temores y dilemas que siguen presentes en la actualidad.

La propuesta buscará recuperar esos relatos no como historias lejanas, sino como herramientas para pensar el presente y revisar interrogantes que atraviesan distintas generaciones.

La presencia de Darío Sztajnszrajber, filósofo, escritor y divulgador, junto a Soledad Barruti, periodista y escritora, se suma a la amplia programación de la feria, que durante cinco jornadas reúne a autores, pensadores y referentes de distintas disciplinas.

Con “Recital de mitos”, la Feria del Libro sumará este jueves a las 14:30 una propuesta que cruza pensamiento, literatura y reflexión a partir de relatos clásicos que todavía conservan plena vigencia.

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