Verity, con Anne Hathaway y Dakota Johnson, es uno de los estrenos de la semana en Cine Sunstar

El thriller psicológico basado en la novela de Colleen Hoover llega a la cartelera junto a Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, y la animación La isla olvidada.

Hoy 11:54

Como cada semana, Cine Sunstar renueva su cartelera con nuevas propuestas para todos los públicos. En esta oportunidad, uno de los principales estrenos es Verity: la sombra de un engaño, thriller psicológico protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. La película llega acompañada por Digger, el nuevo trabajo de Alejandro G. Iñárritu, y la aventura animada La isla olvidada.

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Verity: la sombra de un engaño . Dirigida por Michael Showalter y basada en la novela de Colleen Hoover, la película sigue a Lowen Ashleigh, una escritora contratada para completar la saga de la incapacitada autora Verity Crawford. Al instalarse en la mansión familiar, Lowen encuentra un manuscrito secreto con inquietantes confesiones que la lleva a cuestionar la verdadera historia de la familia y a descubrir que no todo es lo que parece.

Digger. Sigue la historia del hombre más poderoso del mundo, quien emprende una frenética misión para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo desencadenó termine destruyéndolo todo.

La isla olvidada . Jo y Raissa son dos amigas que están a punto de terminar una etapa de sus vidas y tomar caminos diferentes. Durante su última noche juntas, descubren un misterioso portal que las transporta hasta Nakali, una isla fantástica poblada por criaturas mágicas y mitológicas inspiradas en las historias de sus familias filipinas.

Los tres títulos amplían desde este jueves la oferta de Cine Sunstar, con propuestas que van desde el thriller psicológico y la comedia de acción hasta la animación y la aventura fantástica.