El INDES cumple 35 años de ciencia en Santiago del Estero y los celebra trabajando en el territorio

El instituto, de doble dependencia UNSE-CONICET, celebra su trayectoria con investigación situada, tecnología y transferencia científica a la comunidad.

Hoy 11:56

El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), unidad ejecutora de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), celebra 35 años de trayectoria institucional ininterrumpida.

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La institución conmemora este hito desde el trabajo diario en el territorio y la producción científica orientada al desarrollo local.

La historia del INDES comenzó el 1º de octubre de 1991, cuando fue creado por resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE. Surgió como una iniciativa pionera impulsada por docentes e investigadores de la casa de altos estudios que buscaban dotar de una estructura formal, rigurosa y colectiva a las ciencias sociales en Santiago del Estero.

A lo largo de estas tres décadas y media, el instituto experimentó una profunda evolución: pasó de aquellos proyectos iniciales a convertirse en un nodo científico de referencia regional con sede propia en la Facultad de Humanidades. Hoy cuenta con una masa crítica superior a los 50 integrantes entre investigadores de carrera, personal técnico-administrativo y becarios doctorales y posdoctorales de CONICET y UNSE.

Bajo la dirección de la Dra. Celeste Schnyder y el vicedirector Dr. Cristian Jara, la labor científica del INDES se organiza en ocho grupos de investigación especializados que abordan las problemáticas más complejas del entorno regional: Cultura, Sociedad y Poder; Política y Ciudadanía; Ruralidades y Territorios; Géneros, Política y Derechos; Estudios Sociales en Derechos Humanos; Estudios del Trabajo; Arqueología, Sociedad y Patrimonio Cultural; y el área de Ambiente, Educación y Territorio.

Asimismo, el instituto edita la prestigiosa revista científica Trabajo y Sociedad, una publicación semestral de acceso abierto integrada al Nivel I de Excelencia del CAICYT-CONICET e indexada internacionalmente, que ubica a la producción académica santiagueña en los principales debates globales.

La producción científica del INDES se vuelca a la sociedad mediante un diversificado catálogo de Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN). El organismo ofrece herramientas de vanguardia como el relevamiento mediante tecnología LiDAR aerotransportada en drones para la planificación del hábitat y la infraestructura, sistemas de información geográfica (SIG), cartografía digital y diagnósticos estadísticos de alta precisión.

A esto se suman peritajes especializados para el Poder Judicial en causas de Derechos Humanos, arqueología, Justicia de Género, conflictos socio-antropológicos rurales, además del asesoramiento técnico e interdisciplinario a comunidades campesino-indígenas y organismos del Estado.