Cuántos puntos necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize está tercero en la tabla anual con 47 puntos y hoy ocupa un lugar de clasificación directa. Con seis fechas por delante, deberá seguir sumando para no depender de conseguir un título.

Hoy 12:09

Boca encara el tramo decisivo de la temporada con varios objetivos por delante. Mientras sigue en carrera en la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena también mantiene la mira puesta en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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La principal vía para conseguir el boleto al máximo torneo continental es la tabla anual, en la que el Xeneize se encuentra actualmente tercero con 47 puntos, dentro de la zona de clasificación directa.

La victoria por 2-0 ante San Lorenzo le permitió acomodarse en la pelea. Por delante aparecen Vélez, con 48 unidades, e Independiente Rivadavia de Mendoza, con 51, mientras que Argentinos Juniors tiene los mismos 47 puntos que Boca, aunque con peor diferencia de gol.

En ese contexto, el próximo compromiso ante Unión será importante para seguir sumando y sostenerse entre los puestos que entregan un lugar en la próxima Libertadores.

Cuántos puntos le faltarían a Boca

Si se toma como referencia lo sucedido en la temporada pasada, 57 puntos aparece como una cifra que podría acercar a Boca a la clasificación.

En aquella oportunidad, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual con 57 unidades, por lo que ese registro sirve como parámetro para calcular lo que podría necesitar el conjunto de la Ribera.

Boca tiene actualmente 47 puntos, por lo que debería conseguir al menos 10 de los 18 puntos que quedan en juego durante las seis fechas restantes del Torneo Clausura para alcanzar esa marca.

De todos modos, no se trata de una cifra que garantice matemáticamente la clasificación, ya que dependerá también de los resultados de sus competidores directos y de cómo termine configurándose la tabla anual.

Las otras vías para jugar la Libertadores 2027

La tabla anual no es el único camino que tiene Boca para llegar a la próxima Copa Libertadores.

El Xeneize también puede conseguir el boleto si logra consagrarse campeón del Torneo Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana, tres competencias en las que continúa en carrera.

Además, existe otro factor que puede modificar la cantidad de cupos disponibles por la tabla general. Si alguno de los equipos ubicados en puestos de clasificación obtiene el Clausura o la Copa Argentina, liberará una plaza adicional.

Con seis jornadas todavía por disputar, Boca depende de sí mismo para mantenerse en la pelea, aunque deberá sostener su cosecha de puntos para evitar llegar al cierre de la temporada obligado a conseguir un título para regresar a la Copa Libertadores.