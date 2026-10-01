Una cachorrita de dos meses espera una familia que la adopte

La pequeña tiene dos vacunas colocadas, es alegre, juguetona y compañera. Será de tamaño grande cuando crezca.

Hoy 12:02

Una cachorra de dos meses busca una familia que pueda brindarle un hogar y todos los cuidados necesarios para crecer sana y feliz.

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La pequeña será de tamaño grande, ya cuenta con dos vacunas colocadas y solo le resta completar una más.

Quienes la conocen destacan que es alegre, juguetona y muy compañera, características que la convierten en una excelente integrante para una familia responsable.

Por información sobre su adopción, comunicarse al 3856895539.