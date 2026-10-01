Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2026 | 19º
X
Mascotas

Una cachorrita de dos meses espera una familia que la adopte

La pequeña tiene dos vacunas colocadas, es alegre, juguetona y compañera. Será de tamaño grande cuando crezca.

Hoy 12:02

Una cachorra de dos meses busca una familia que pueda brindarle un hogar y todos los cuidados necesarios para crecer sana y feliz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pequeña será de tamaño grande, ya cuenta con dos vacunas colocadas y solo le resta completar una más.

Quienes la conocen destacan que es alegre, juguetona y muy compañera, características que la convierten en una excelente integrante para una familia responsable.

Por información sobre su adopción, comunicarse al 3856895539.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan un millonario fraude informático al municipio de Garza
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 1 de octubre: se esperan lluvias aisladas y una máxima de 25°C
  3. 3. Olímpico debuta ante Platense en el Vicente Rosales por la Liga Nacional
  4. 4. Efecto Cristiano Ronaldo: Portugal perdió más de 500 mil seguidores y crece una campaña para dejar de seguir sus redes
  5. 5. Seguí en vivo la Primera Edición de Noticiero 7
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT