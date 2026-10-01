Una cachorrita de dos meses espera una familia que la adopte

La pequeña tiene dos vacunas colocadas, es alegre, juguetona y compañera. Será de tamaño grande cuando crezca.
Una cachorra de dos meses busca una familia que pueda brindarle un hogar y todos los cuidados necesarios para crecer sana y feliz.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La pequeña será de tamaño grande, ya cuenta con dos vacunas colocadas y solo le resta completar una más.
Quienes la conocen destacan que es alegre, juguetona y muy compañera, características que la convierten en una excelente integrante para una familia responsable.
Por información sobre su adopción, comunicarse al 3856895539.