Colapinto le respondió a Norris y apuntó contra los ataques en redes: “Siempre se apunta a los argentinos”

En la previa del GP de Malasia, el piloto de Alpine se refirió a las críticas del británico tras el choque en Azerbaiyán, habló del hostigamiento en redes y descartó problemas internos con el equipo.

Hoy 11:52

Franco Colapinto habló en la antesala del Gran Premio de Malasia y respondió a las declaraciones de Lando Norris, quien lo había cuestionado con dureza después del accidente ocurrido en el GP de Azerbaiyán.

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El piloto argentino reconoció que las palabras del británico lo sorprendieron, aunque entendió que fueron realizadas en un momento de tensión.

“Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió”, expresó Colapinto.

Además, recordó que Norris fue uno de los pilotos que más habló públicamente sobre el odio en redes sociales y remarcó que luego recibió sus disculpas.

“Me sorprendió un poco, pero después, por supuesto, se disculpó”, señaló.

El respaldo de Verstappen y Russell

Tras las críticas de Norris, Colapinto recibió el apoyo de Max Verstappen y George Russell, quienes salieron a respaldarlo públicamente.

El argentino se tomó la situación con humor y lanzó: “Creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez”.

Luego destacó especialmente la actitud del vigente campeón.

“Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes porque él también cometió errores. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían”, afirmó.

“Siempre se apunta a los argentinos”

Colapinto también se refirió al hostigamiento que existe en redes sociales y cuestionó que muchas veces se responsabilice únicamente a los fanáticos argentinos.

“Creo que siempre se apunta a los argentinos. Nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos”, sostuvo.

El piloto reconoció que el público nacional es extremadamente apasionado y que en ocasiones puede excederse, pero aseguró que los ataques provienen de diferentes lugares.

“Viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados”, explicó.

Además, reveló que él mismo recibe una importante cantidad de mensajes negativos.

“Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso”, afirmó Colapinto, aunque aclaró que intenta mantenerse alejado de las redes sociales.

En ese sentido, consideró que los pilotos también tienen una responsabilidad a la hora de cuidar sus declaraciones para evitar alimentar este tipo de situaciones.

Sin sanciones internas en Alpine

Otro de los temas abordados fue su situación dentro de Alpine después del choque en Azerbaiyán, que también perjudicó a su compañero Pierre Gasly.

Colapinto descartó que haya recibido represalias por parte de Flavio Briatore y explicó que, apenas terminó la carrera, regresó al trabajo.

“Fui directamente al simulador después de la carrera. Estuve en la fábrica inmediatamente, preparándome para la carrera aquí en Malasia”, contó.

El argentino insistió en que dentro del equipo el episodio ya quedó atrás y que el objetivo está puesto en lo que viene.

“Revisamos todo, aprendemos de ello. Para todos nosotros ya está en el pasado y seguimos mirando hacia adelante”, señaló.

Gasly también dio por terminado el conflicto

Pierre Gasly también se refirió al accidente y aseguró que la situación quedó aclarada después de las disculpas de Colapinto.

“Está todo bien. En el calor del momento estás con mucha adrenalina, emoción, frustración y decepción”, expresó el francés.

Gasly reconoció que el incidente fue un golpe duro para Alpine, pero destacó que el argentino se acercó a pedirle disculpas.

“Él vino a disculparse. Fue un error desafortunado”, explicó.

De esta manera, tanto Colapinto como Gasly buscaron bajar la tensión antes de una nueva fecha de la Fórmula 1, con Alpine enfocado ahora en el desafío que tendrá este fin de semana en Malasia.