Pedir un aumento: claves para hacerlo sin conflictos

En Argentina, el 65% de los trabajadores considera que no recibe el salario que merece, según un estudio de 2021. Al pedir un aumento, es crucial hacerlo de forma estratégica para no afectar la relación con tu empleador.

04/10/2026

En el contexto laboral actual, pedir un aumento puede ser un desafío que muchos empleados enfrentan. Con un alto porcentaje de trabajadores sintiendo que sus salarios no reflejan su esfuerzo, es vital abordarlo de manera adecuada.

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Uno de los aspectos más importantes es la preparación previa. Antes de solicitar una reunión, investiga sobre el salario promedio de tu puesto en el mercado. Utiliza plataformas como Glassdoor o PayScale para obtener datos concretos que refuercen tu solicitud.

Además, el momento es clave. Elige un periodo en el que tu empresa esté teniendo buenos resultados o después de haber finalizado con éxito un proyecto importante. Esto puede aumentar tus posibilidades de obtener una respuesta favorable.

Es fundamental que tu argumentación sea sólida. En lugar de simplemente expresar que necesitas más dinero, presenta tus logros, contribuciones y el valor que aportas a la empresa. Cuantificar tus éxitos puede ser un gran aliado.

La forma en que abordas la conversación también influye. Mantén una actitud positiva y profesional, evitando exigir el aumento como un derecho. Comunica tu deseo de crecer dentro de la empresa y cómo tu trabajo contribuye a sus objetivos.

Por último, prepárate para la respuesta. Puede que no obtengas el aumento inmediatamente o que recibas un 'no'. Si esto ocurre, indaga sobre qué podrías hacer para mejorar tu posición y poder solicitarlo nuevamente en el futuro.