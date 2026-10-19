Más de 500 madres participaron de una gran celebración de La Cañada

El evento, organizado por la comisión municipal, contó con música en vivo, bingo comunitario y sorteos.

Hoy 17:40

La Comisión Municipal de La Cañada organizó una celebración por el Día de la Madre que reunió a más de 500 mujeres de la localidad y comunidades vecinas, en una noche que estuvo marcada por la música, los sorteos y distintas actividades recreativas.

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El encuentro contó con la presencia del comisionado municipal, Cristian Abiakel, y la diputada provincial Nilda Moyano, quienes compartieron la jornada con las madres y familias que participaron de los festejos.

Durante la velada hubo espectáculos musicales en vivo, un bingo comunitario y sorteos de importantes premios, en una propuesta que permitió a las homenajeadas disfrutar de una noche especialmente organizada para ellas.

Al referirse a la celebración, Abiakel expresó su satisfacción por la convocatoria y destacó la importancia de generar este tipo de actividades para las familias de la comunidad.

"Fue una alegría enorme ver a tantas madres reunidas, disfrutando de una noche que preparamos especialmente para ellas. Queríamos que tuvieran su festejo, que pudieran compartir, divertirse y sentirse homenajeadas por todo lo que hacen cada día por sus familias", señaló el jefe comunal.

En ese sentido, el comisionado destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, cuya colaboración permitió concretar la celebración. "Estamos muy agradecidos por el respaldo del Gobierno provincial; para una comunidad como la nuestra, poder organizar un festejo de estas características, con más de 500 madres participando, es algo muy importante", sostuvo.

Asimismo, Abiakel hizo extensivo su agradecimiento a los vecinos y a todas las personas que colaboraron con la organización de la jornada.

"Las madres cumplen un papel fundamental en nuestras familias y en la vida de nuestra comunidad. Muchas de ellas hacen enormes esfuerzos todos los días para sacar adelante sus hogares. Este fue un pequeño reconocimiento a ese trabajo, a su dedicación y al cariño que brindan a sus hijos", manifestó.

Finalmente, el comisionado reiteró su agradecimiento a las madres de La Cañada y localidades vecinas por la participación y aseguró que desde la gestión municipal continuarán promoviendo actividades que permitan compartir y disfrutar en comunidad.