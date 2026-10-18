Las Termas: encontraron sin vida a un hombre de 37 años en el fondo de su vivienda

El hecho ocurrió este domingo por la noche en una casa del barrio Herrera el Alto. La víctima fue trasladada al Centro Integral de Salud, donde se constató el fallecimiento. La Fiscalía ordenó una autopsia.
Un hombre identificado como Pablo Rubén Sánchez, de 37 años, fue encontrado sin vida este domingo, alrededor de las 19, en el fondo de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Chile y Rondeau, en el barrio Herrera el Alto de Las Termas de Río Hondo.
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Tras el hallazgo, sus familiares solicitaron asistencia médica. El hombre fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud, donde el médico de guardia constató el fallecimiento.
En la vivienda se realizaron pericias para documentar la escena y reunir elementos de interés para esclarecer las circunstancias del hecho.
La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Emanuel Sabater, quien dispuso la realización de una autopsia y otras medidas de rigor. También intervino personal de la División Policía Científica.