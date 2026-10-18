La estremecedora frase del sacerdote minutos antes de morir aplastado por una cruz durante una misa

El padre Patricio Sánchez Molinari reflexionó sobre la vida y la muerte durante su homilía. Apenas tres minutos después, una cruz se desprendió de la pared y cayó sobre él. La tragedia quedó registrada en una transmisión en vivo.

Hoy 23:35

Una tragedia conmocionó a la comunidad católica de Guayaquil, Ecuador, luego de que un sacerdote muriera al ser golpeado por una cruz que se desprendió de la pared mientras celebraba una misa. El episodio ocurrió este sábado en la Parroquia del Perpetuo Socorro y quedó registrado en una transmisión en vivo realizada a través de Facebook.

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La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien instantes antes del accidente había pronunciado una reflexión sobre la vida, la muerte y la importancia de dedicar tiempo a la fe y a los seres queridos.

Sus palabras adquirieron especial repercusión después de conocerse el trágico desenlace, ya que fueron pronunciadas apenas tres minutos antes del accidente que le costó la vida.

La frase que pronunció antes de la tragedia

Durante la homilía, mientras explicaba las lecturas del Evangelio a los fieles presentes, el sacerdote se refirió a la inevitabilidad de la muerte y al valor del tiempo compartido.

"Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir... A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios", expresó.

Luego, profundizó su mensaje con una reflexión sobre los vínculos familiares, la solidaridad y la espiritualidad.

"Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado", agregó.

Lo que parecía una reflexión habitual dentro de la celebración religiosa terminó cobrando un significado particularmente doloroso para los fieles, debido a lo ocurrido pocos minutos después.

Una cruz cayó sobre el sacerdote en plena celebración

Tras finalizar la homilía, Sánchez Molinari continuó con la celebración de la Eucaristía, sin que nada anticipara el accidente.

Sin embargo, mientras se encontraba frente al altar, una cruz ubicada detrás de él se desprendió de la pared y cayó sobre su cuerpo, provocándole heridas fatales.

El dramático episodio quedó registrado por la cámara que transmitía la ceremonia religiosa a través de Facebook, una práctica que el sacerdote realizaba habitualmente para acercar las celebraciones a quienes no podían asistir presencialmente.

Conmoción y dolor entre los fieles

La noticia del fallecimiento de Patricio Alfredo Sánchez Molinari generó una profunda conmoción entre los integrantes de la comunidad religiosa y las personas que seguían sus celebraciones a través de las redes sociales.

Tras conocerse lo sucedido, numerosos fieles expresaron su tristeza y compartieron mensajes de despedida en recuerdo del sacerdote.

Uno de los aspectos que más impactó fue la coincidencia entre sus últimas reflexiones sobre la muerte y el accidente ocurrido instantes después.

La tragedia dejó una profunda huella en la comunidad de la Parroquia del Perpetuo Socorro, donde el recuerdo de sus palabras se sumó al dolor por su inesperado fallecimiento.