El Niño en Argentina: cuáles serán las regiones más afectadas por las lluvias y las crecidas en los próximos días

El fenómeno climático mantiene en alerta a distintas zonas del país por las precipitaciones, las nevadas en la cordillera y la crecida de los ríos del Litoral. Los organismos oficiales prevén que El Niño continúe durante los últimos meses de 2026.

Hoy 23:33

El fenómeno de El Niño ya tiene impacto en distintas regiones de la Argentina y durante los próximos días se esperan nuevas lluvias, tormentas y nevadas, además de una atención especial sobre los niveles de los ríos. Sin embargo, sus efectos no serán iguales en todo el territorio: mientras el Litoral enfrenta una situación compleja por las crecidas, otras zonas tendrán precipitaciones intensas y cambios de temperatura.

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El boletín conjunto de organismos nacionales publicado el 15 de octubre, con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que existe una probabilidad del 100% de que la fase de El Niño se mantenga durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026. El informe también señala una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en la Mesopotamia y sectores del centro y este del país. Las proyecciones estacionales no significan que llueva de manera constante en todas las provincias: el escenario varía según la región y puede cambiar con las actualizaciones meteorológicas.

El Litoral, la zona más comprometida por la crecida de los ríos

La situación más delicada se concentra en el Litoral, donde las lluvias registradas en las cuencas de Brasil, junto con las precipitaciones en la región, elevaron los niveles de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. En distintos puntos de Corrientes ya hubo evacuados y autoevacuados, mientras que las autoridades mantienen el monitoreo de las localidades ribereñas.

En Corrientes, los reportes del fin de semana contabilizaron más de 400 personas evacuadas o autoevacuadas. En Chaco, además, se emitió una alerta roja para sectores ubicados fuera del sistema de defensas, ante la posibilidad de que el Paraná continúe subiendo y alcance los 7,50 metros en el corto plazo. El panorama exige atención porque el caudal que llega desde el sur de Brasil puede sostener las crecidas incluso cuando las lluvias disminuyan en algunas localidades argentinas. Las alturas y los umbrales de alerta varían según cada estación hidrométrica, por lo que las autoridades recomiendan seguir los partes locales.

El informe del Instituto Nacional del Agua advirtió que el tramo medio del Paraná presentaba niveles medios a altos y anticipó ascensos en sectores como Corrientes y La Paz, con probabilidad de superar umbrales de alerta y evacuación. También señaló que el río Iguazú se encontraba por encima de niveles de alerta y evacuación, mientras que el Uruguay mantenía niveles elevados en localidades de su tramo medio. Las condiciones pueden modificarse de una jornada a otra, por lo que se recomienda atender los informes oficiales actualizados.

Lluvias, tormentas y nevadas en el oeste y el centro del país

Además de la situación hidrológica del Litoral, el pronóstico para el comienzo de la semana contempla fenómenos en el oeste argentino. En sectores cordilleranos de Mendoza y San Juan se esperan nevadas persistentes, con acumulados que podrían ubicarse entre 15 y 30 centímetros. También se prevén lluvias en el sur mendocino y el oeste de La Pampa, con registros puntuales importantes, y precipitaciones en el norte de Neuquén.

Una baja presión que avanzará desde el Pacífico favorecerá la inestabilidad en sectores del centro del país. Para el martes se anticipan lluvias y tormentas en zonas de La Pampa y el norte de la Patagonia, con posibilidad de actividad eléctrica y granizo. En el centro-este, incluido el área metropolitana de Buenos Aires, las temperaturas seguirán por debajo de los valores habituales para octubre y podrían registrarse lluvias dispersas hacia mitad de semana.

¿Hasta cuándo se sentirán los efectos de El Niño?

Las proyecciones apuntan a que el fenómeno continuará durante los últimos meses de 2026 y que podría intensificarse hacia el verano. Especialistas consultados por medios nacionales estiman que sus efectos podrían prolongarse durante los primeros meses de 2027 e incluso extenderse hasta el otoño, aunque los pronósticos de largo plazo tienen mayor incertidumbre que los de corto plazo.

El Niño es un fenómeno climático natural relacionado con el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. En la Argentina, suele favorecer lluvias por encima de lo normal en parte del norte y centro-este, con consecuencias sobre los ríos de la Cuenca del Plata. De todos modos, no implica que todo el país vaya a tener precipitaciones extraordinarias: algunas regiones pueden registrar condiciones normales o incluso menores lluvias.

Qué se espera en Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el pronóstico del SMN para el comienzo de la semana anticipa jornadas mayormente nubladas, con máximas de entre 24 y 29 grados y sin precipitaciones previstas hasta el sábado, según la previsión consultada. La evolución de El Niño no significa que deban registrarse lluvias intensas de inmediato en cada localidad, por lo que será importante seguir el pronóstico diario y las alertas oficiales.