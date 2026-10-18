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La Municipalidad informó donde se trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó su cronograma de fumigaciones que se desarrollará esta semana abarcando diversos sectores de la ciudad.

Hoy 22:15

Este lunes los trabajos se realizarán en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores, La Costa, Independencia, Parque del Río I, II y III.

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El martes será el turno de los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se desarrollarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Aeropuerto, Lomas del Golf, Parque Aguirre, San Francisco y Juan XXIII.

El jueves la fumigación es serán en los barrios Borges y Huaico Hondo.

El viernes se trabajará con las pulverizaciones de los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomia, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

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