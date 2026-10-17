Tras su descenso al Federal A, Güemes se reencontró con el triunfo ante Almagro

El Gaucho se impuso por 2-1 como local en uno de sus últimos partidos en la Primera Nacional.

Hoy 19:29

Güemes consiguió este domingo una victoria que le permitió cortar una racha de 16 partidos consecutivos sin ganar. El conjunto azulgrana se impuso 2-1 frente a Almagro, en el estadio La Isla, por la fecha 34 de la Primera Nacional 2026, y volvió a festejar ante sus hinchas después de una extensa sequía.

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El triunfo llegó en un momento particular para el Gaucho, que ya había consumado su descenso al Torneo Federal A en la jornada anterior, tras caer frente a Patronato en Paraná.

Aunque el resultado no modifica su futuro deportivo, el equipo santiagueño consiguió una alegría en el inicio de su despedida de la segunda categoría del fútbol argentino.

Güemes golpeó primero, Almagro reaccionó y Leineker le dio la victoria

El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que logró abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Santiago Farrera.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Apenas siete minutos después, a los 22 de la primera etapa, Enzo Martínez apareció para establecer el 1-1 de Almagro y devolverle la igualdad al encuentro.

La definición llegó durante el complemento. A los 24 minutos del segundo tiempo, Ciro Leineker convirtió el 2-1 definitivo, desatando el festejo de Güemes en La Isla.

El conjunto santiagueño consiguió sostener la diferencia hasta el pitazo final y volvió a sumar de a tres después de 16 encuentros sin victorias.

Una victoria para comenzar a despedirse de la Primera Nacional

El triunfo frente a Almagro tuvo un significado especial para Güemes, que había perdido matemáticamente la categoría en la fecha anterior.

La derrota sufrida ante Patronato terminó por confirmar su regreso al Torneo Federal A, después de una temporada marcada por los malos resultados.

En ese contexto, la victoria de este domingo permitió al Gaucho reencontrarse con el triunfo y regalarles una alegría a sus hinchas, aunque la pérdida de la categoría ya sea irreversible.

Los últimos dos partidos de Güemes antes de jugar el Federal A

Con el descenso consumado, Güemes todavía deberá disputar dos encuentros para completar su participación en la Primera Nacional 2026.

En la fecha 35, el conjunto santiagueño visitará a Deportivo Maipú, mientras que en la fecha 36 recibirá a Temperley en el estadio La Isla, en lo que será su despedida definitiva de la categoría.

De esta manera, el Gaucho buscará cerrar el campeonato de la mejor manera posible, mientras comienza a proyectar su futuro en el Torneo Federal A.

Después de una larga espera, Güemes volvió a celebrar una victoria y cortó una racha de 16 partidos sin ganar, en una tarde que dejó al menos una satisfacción deportiva para el equipo santiagueño y sus hinchas.