EN VIVO | River se juega algo más que tres puntos en una complicada visita a Belgrano de Córdoba

El Millonario enfrenta al Pirata con la obligación de ganar para volver a los puestos de playoffs.
River Plate afrontará este domingo desde las 20.15, una visita de alto riesgo frente a Belgrano de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra y será fundamental para las aspiraciones del Millonario, que necesita volver al triunfo para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.
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