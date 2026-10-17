Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2026 | 19º
X
Somos Deporte

EN VIVO | River se juega algo más que tres puntos en una complicada visita a Belgrano de Córdoba

El Millonario enfrenta al Pirata con la obligación de ganar para volver a los puestos de playoffs.

Hoy 21:49

River Plate afrontará este domingo desde las 20.15, una visita de alto riesgo frente a Belgrano de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra y será fundamental para las aspiraciones del Millonario, que necesita volver al triunfo para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5

TEMAS Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Belgrano de Córdoba
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre logró un triunfazo ante Deportivo Morón y acaricia la permanencia en la Primera Nacional
  2. 2. EN VIVO | River se juega algo más que tres puntos en una complicada visita a Belgrano de Córdoba
  3. 3. Tras una violenta pelea entre bandas, detuvieron a ocho personas en tres allanamientos simultáneos
  4. 4. Racing e Independiente quedaron a mano en el clásico de Avellaneda
  5. 5. Conmoción: hallaron sin vida a un hombre en una zona de monte cerca de la Ruta Provincial 6
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT