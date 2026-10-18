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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2026 | 19º
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EN VIVO | Olímpico visita a Regatas en Corrientes buscando su segundo triunfo en la Liga Nacional

El Negro de La Banda enfrentará desde las 20.30 al conjunto correntino en el arranque de su primera gira.

Hoy 21:20

Olímpico de La Banda afrontará esta noche desde las 20.30, un importante compromiso frente a Regatas Corrientes, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet 2026/27. El equipo dirigido por Leonardo Costa buscará conseguir su primera victoria como visitante de la temporada y encadenar su segundo triunfo consecutivo.

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TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet
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