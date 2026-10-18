Enzo Pérez sorprendió a los hinchas de River: apareció en la popular para alentar al Millonario ante Belgrano

El histórico mediocampista, que actualmente juega en Deportivo Maipú, se hizo presente en Córdoba para acompañar al equipo de Leonardo Ponzio. Se mezcló con los simpatizantes y recibió una emocionante ovación.

Hoy 20:43

Enzo Pérez volvió a demostrar su amor por River Plate con un gesto que rápidamente llamó la atención de los hinchas. El experimentado mediocampista, actualmente jugador de Deportivo Maipú de Mendoza, apareció en una de las tribunas populares del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para alentar al Millonario en su compromiso frente a Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

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Lejos de ubicarse en un palco o en un sector exclusivo, el ídolo riverplatense decidió mezclarse con los hinchas como uno más, en una postal que reflejó el fuerte vínculo que mantiene con la institución de Núñez.

Su presencia generó una inmediata reacción entre los simpatizantes, que se acercaron para saludarlo, pedirle fotografías y compartir algunos instantes con uno de los referentes más queridos de los últimos años.

La ovación de los hinchas de River para Enzo Pérez

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando los simpatizantes reconocieron al mediocampista y comenzaron a corear su nombre desde la tribuna.

"Olé, olé, olé, Enzo, Enzo", cantaron los hinchas del Millonario, mientras el futbolista recibía numerosas muestras de cariño.

La escena reflejó el reconocimiento que Enzo Pérez se ganó a lo largo de sus distintas etapas en River, donde se convirtió en uno de los grandes referentes y fue protagonista de importantes conquistas, entre ellas la Copa Libertadores.

Las imágenes de su presencia junto a los simpatizantes rápidamente despertaron repercusión, especialmente por su decisión de acompañar al equipo desde la popular.

El presente de Enzo Pérez lejos de River

Actualmente, Enzo Pérez defiende la camiseta de Deportivo Maipú, equipo mendocino al que llegó después de haber disputado el primer semestre de 2026 en Argentinos Juniors.

A pesar de continuar su carrera profesional lejos del estadio Monumental, el mediocampista mantiene un vínculo especial con River y sus hinchas.

Su aparición en Córdoba volvió a demostrar que el cariño por el Millonario permanece intacto, incluso después de su salida de la institución.

La visita de Enzo Pérez se produjo en la previa de un compromiso importante para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que necesita sumar puntos para recuperar terreno en el Torneo Clausura.

En medio de un presente deportivo complicado, la presencia de un referente histórico como Enzo Pérez aportó una postal especial a la previa del encuentro.

Entre canciones, fotografías y muestras de afecto, el mediocampista volvió a sentirse parte de la familia riverplatense, esta vez desde la tribuna y acompañando al club de sus amores como un hincha más.