¿Primavera sin sol? Santiago se prepara para una semana con varios días nublados y temperaturas agradables

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con abundante nubosidad durante la semana que viene, aunque habrá algunos momentos con claros entre miércoles y jueves. No se esperan lluvias en el pronóstico hasta el sábado y las máximas oscilarán entre los 24 y los 29 grados.

Hoy 21:29

La primavera seguirá con más nubes que sol en Santiago. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado durante buena parte de la semana que comienza este lunes 19 de octubre. Aunque no todos los días estarán completamente cubiertos, las nubes serán protagonistas y el sol podría asomarse por algunos momentos.

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Para quienes esperan jornadas despejadas, la previsión trae pocas novedades: el SMN marca una probabilidad de precipitaciones del 0% en los períodos detallados hasta el sábado 24. Es decir, por ahora, el panorama se presenta estable, pero con la nubosidad como principal característica.

Cómo estará el tiempo día por día

El lunes 19 comenzará con una mínima de 15 grados y una máxima de 25. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, sin lluvias previstas.

El martes 20 seguirá la misma tendencia, con temperaturas entre los 19 y los 25 grados y nubosidad persistente a lo largo de la jornada. Además, será el día para prestar atención al viento: el SMN prevé ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana, la tarde y la noche.

Para el miércoles 21, la mínima será de 16 grados y la máxima llegará a 24. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, pero se espera que las condiciones mejoren parcialmente hacia la tarde y la noche, con algunos claros entre las nubes.

El jueves 22 aparece como el día más cálido del período, con una mínima de 19 grados y una máxima de 29. Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, aunque la nubosidad volvería a ganar terreno por la tarde y la noche.

El viernes 23 volverá a presentarse mayormente nublado, con temperaturas de entre 16 y 25 grados. Para el sábado 24, el SMN anticipa una mínima de 18 grados y una máxima de 25, con cielo nublado durante la primera parte del día y mayormente nublado hacia la tarde y la noche.

Así, al menos hasta el sábado, el pronóstico dibuja una semana de temperaturas templadas a cálidas, sin precipitaciones previstas y con pocas oportunidades de disfrutar de un cielo completamente despejado. La primavera seguirá presente en el termómetro, aunque el sol tendrá que abrirse paso entre las nubes.