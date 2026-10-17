River se floreó ante Belgrano, lo goleó en Córdoba y se metió en zona de playoffs

Con una gran producción, el Millonario derrotó al Pirata por 3-0 para ingresar entre los ocho mejores de la Zona B e ilusionarse con la tabla anual.

Hoy 23:00

River Plate consiguió una victoria fundamental en Córdoba al derrotar 3-0 a Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio mostró una de sus mejores versiones futbolísticas, dominó buena parte del encuentro y volvió a meterse entre los puestos de clasificación a los playoffs.

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En un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, con la presencia de hinchas de ambos equipos, el Millonario se impuso gracias a los goles de Tomás Galván, a los 47 minutos del primer tiempo; Ángel Correa, a los 3 del complemento; y Thiago Almada, a los 26 de la segunda etapa.

Con este resultado, River alcanzó los 20 puntos y se ubicó en el quinto puesto de la Zona B, mientras que Belgrano quedó tercero con 22 unidades y desaprovechó la oportunidad de alcanzar a los líderes del grupo.

River dominó y encontró el gol sobre el cierre

Desde el comienzo, River mostró una propuesta ofensiva y generó numerosas situaciones de peligro, aunque le costó encontrar la efectividad necesaria para romper el cero.

A los ocho minutos, Tomás Galván protagonizó la primera llegada con un remate que terminó en las manos de Thiago Cardozo.

El Millonario continuó insistiendo y contó con oportunidades de Ángel Correa y Lucas Beltrán, pero el arquero del Pirata respondió con intervenciones importantes para mantener la igualdad.

Belgrano también tuvo sus chances, especialmente a través de Lucas Zelarayán, quien quedó mano a mano con Santiago Beltrán a los 17 minutos, pero intentó eludir al arquero y terminó perdiendo una clara oportunidad.

Más tarde, Lucas Passerini estuvo cerca de convertir con un cabezazo que pasó junto al segundo palo.

River respondió con nuevas llegadas de Correa y Thiago Almada, aunque nuevamente apareció Cardozo para sostener el resultado.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso sin goles, Tomás Galván recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un remate bajo que venció al arquero, estableciendo el 1-0 a los 47 minutos.

La apertura del marcador no estuvo exenta de controversia.

En la jugada previa al gol de Galván, Gonzalo Montiel se encontraba en posición adelantada, pero el árbitro Pablo Dóvalo interpretó que existió un contacto deliberado de Adrián Sánchez, futbolista de Belgrano, antes de que el lateral participara de la acción.

Por ese motivo, el juez consideró que la posición adelantada no debía sancionarse y convalidó el tanto del Millonario, una decisión que generó polémica.

Correa y Almada liquidaron el partido en el complemento

River trasladó rápidamente su superioridad al marcador durante el segundo tiempo.

Apenas a los 3 minutos del complemento, Lucas Beltrán recuperó una pelota en campo rival y asistió a Ángel Correa, quien quedó mano a mano con Cardozo y definió con precisión para establecer el 2-0.

El gol representó un golpe importante para Belgrano, que intentó reaccionar y encontró una oportunidad mediante un cabezazo de Lisandro López, pero Santiago Beltrán respondió con una buena atajada.

El Millonario mantuvo el control del encuentro y terminó de sentenciar la historia a los 26 minutos de la segunda etapa.

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En esa acción, Thiago Almada recibió por la izquierda, aceleró hacia el área y sacó un remate preciso al segundo palo, imposible para el arquero del Pirata.

El 3-0 definitivo desató el festejo de los hinchas de River presentes en Córdoba y confirmó una victoria de enorme valor para el equipo de Ponzio.

River volvió a zona de playoffs y Belgrano perdió una gran oportunidad

Con el triunfo en Córdoba, River alcanzó los 20 puntos y escaló al quinto lugar de la Zona B del Torneo Clausura, recuperando terreno en la pelea por ingresar a los playoffs.

La victoria también significó un impulso importante para un equipo que llegaba necesitado de resultados positivos y que consiguió imponerse con autoridad ante uno de los protagonistas del campeonato.

Por su parte, Belgrano se mantuvo con 22 unidades y quedó en el tercer puesto, sin poder alcanzar la línea de los líderes del grupo.

Cuándo vuelven a jugar River y Belgrano

En la próxima jornada, River recibirá a Racing el domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en otro encuentro importante para sus aspiraciones en el campeonato.

Por su parte, Belgrano visitará a Aldosivi ese mismo domingo, a partir de las 14.45, con la intención de recuperarse de la derrota.

De esta manera, River cerró una gran noche en Córdoba con una goleada por 3-0, tres puntos fundamentales y una actuación que le permitió recuperar confianza en la recta final del Torneo Clausura 2026.