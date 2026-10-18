Autoridades de la Municipalidad participaron de la misa en homenaje a las madres en la capilla de La Piedad

Mario Benavente encabezó la colocación de ofrendas florales al pie del Cristo en el pasillo central de la necrópolis, celebración a cargo del párroco Héctor Barrera.

Hoy 21:41

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, acompañado por el subsecretario del área, Daniel Kobylañski y vecinos, participó de la misa central en homenaje a las madres que se ofició en la capilla del Cementerio “La Piedad “.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



Cabe recordar que, durante el fin de semana, la Municipalidad llevó adelante un operativo especial por el día de la madre, donde intervinieron las áreas operativas de Calidad de vida,Tránsito, Salud y la administración del Cementerio para ordenar el acceso y tránsito de personas y vehicular dentro y en los alrededores del cementerio.