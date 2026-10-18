Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2026 | 18º
X
Locales

Autoridades de la Municipalidad participaron de la misa en homenaje a las madres en la capilla de La Piedad

Mario Benavente encabezó la colocación de ofrendas florales al pie del Cristo en el pasillo central de la necrópolis, celebración a cargo del párroco Héctor Barrera.

Hoy 21:41
Misa cementerio La Piedad

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, acompañado por el subsecretario del área, Daniel Kobylañski y vecinos, participó de la misa central en homenaje a las madres que se ofició en la capilla del Cementerio “La Piedad “.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO


Cabe recordar que, durante el fin de semana, la Municipalidad llevó adelante un operativo especial por el día de la madre, donde intervinieron las áreas operativas de Calidad de vida,Tránsito, Salud y la administración del Cementerio para ordenar el acceso y tránsito de personas y vehicular dentro y en los alrededores del cementerio.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. River se floreó ante Belgrano, lo goleó en Córdoba y se metió en zona de playoffs
  2. 2. Mitre logró un triunfazo ante Deportivo Morón y acaricia la permanencia en la Primera Nacional
  3. 3. Tras una violenta pelea entre bandas, detuvieron a ocho personas en tres allanamientos simultáneos
  4. 4. Racing e Independiente quedaron a mano en el clásico de Avellaneda
  5. 5. Tras su descenso al Federal A, Güemes se reencontró con el triunfo ante Almagro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT