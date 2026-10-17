Tras una violenta pelea entre bandas, detuvieron a ocho personas en tres allanamientos simultáneos

Los procedimientos se realizaron en Villa del Carmen y Bosco II, donde secuestraron proyectiles, resorteras y elementos punzantes. La investigación se inició tras un enfrentamiento que terminó con daños en una vivienda.

Hoy 20:46

Ocho personas fueron detenidas tras tres allanamientos simultáneos realizados este sábado en los barrios Villa del Carmen y Bosco II, en la Capital, en el marco de una investigación por una violenta pelea entre bandas antagónicas. Durante los procedimientos, se secuestraron proyectiles, resorteras, elementos punzantes y distintas estructuras metálicas.

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La causa se inició a partir de un enfrentamiento ocurrido el martes por la noche, cuando dos grupos antagónicos se enfrentaron en la vía pública. En medio de la violencia, cuatro hombres y una mujer buscaron refugio en una vivienda del sector para resguardarse de los agresores.

En medio del enfrentamiento, cuatro hombres y una mujer se refugiaron en una vivienda para protegerse de los agresores. Sin embargo, los integrantes del otro grupo intentaron sacarlos por la fuerza del inmueble y provocaron daños en la estructura. Según la denuncia, los atacantes les reprochaban no ser residentes del lugar. El episodio generó momentos de tensión entre los ocupantes de la casa y los vecinos, y derivó en una denuncia penal.

A partir de la investigación, se ordenaron tres procedimientos simultáneos. El primero se realizó en la manzana 12 del barrio Villa del Carmen, en el sector de las 450 Viviendas, donde fue detenido un joven de 21 años. En el lugar se secuestraron dos proyectiles calibre 22 y una resortera.

El segundo allanamiento tuvo lugar en la manzana 8 del mismo complejo habitacional. Allí fue detenido un hombre de 23 años y se incautaron tres estructuras de hierro y dos destornilladores de punta fina, considerados elementos punzantes.

El tercer procedimiento se concretó en calle 38 y 426, en el barrio Bosco II, donde fue detenido un joven de 18 años. En ese domicilio se secuestraron una resortera, la punta de un cuchillo, un elemento punzante de fabricación casera y tres caños metálicos.

Durante los operativos también fueron detenidos familiares de los principales sospechosos, acusados de entorpecer los procedimientos e intentar impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales. En el primer domicilio, fueron apresados un hombre de 47 años y otros dos jóvenes, mientras que en el tercer inmueble se demoró a dos familiares del acusado por obstruir la labor de los efectivos. Además, dos adolescentes demorados por el mismo motivo fueron restituidos a sus padres, luego de acreditarse el vínculo familiar.

Del operativo participaron efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 19, el Cuerpo de Infantería, USAR y unidades motorizadas. Una vez cumplidas las medidas ordenadas por la Justicia de Control y Garantías, la Fiscalía interviniente dispuso que los tres principales imputados y los adultos detenidos por entorpecer los procedimientos quedaran alojados en una celda en calidad de detenidos.