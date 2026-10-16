Gendarmería realizó allanamientos simultáneos en dos barrios de la Capital: dos detenidos y secuestro de cocaína

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la tarde noche de este viernes en los barrios Tarapaya y Mariano Moreno. Los efectivos secuestraron dosis de droga, dinero en efectivo y elementos usados para el fraccionamiento de sustancias ilegales.
Durante la tarde noche de este viernes, personal de la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional llevó adelante allanamientos simultáneos en los barrios Tarapaya y Mariano Moreno, de la ciudad Capital, en el marco de una investigación vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes.
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Como resultado de los procedimientos, dos personas fueron detenidas y se concretó el secuestro de varias dosis de cocaína, dinero en efectivo, una balanza de precisión y distintos elementos habitualmente utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias ilegales.
Según la información obtenida, la droga incautada estaría destinada a la comercialización en los sectores donde se realizaron los operativos.
En los procedimientos intervino la Unidad Fiscal de Capital, a cargo de la Dra. Florencia Torres, que continuará con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación.