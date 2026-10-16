Gendarmería realizó allanamientos simultáneos en dos barrios de la Capital: dos detenidos y secuestro de cocaína

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la tarde noche de este viernes en los barrios Tarapaya y Mariano Moreno. Los efectivos secuestraron dosis de droga, dinero en efectivo y elementos usados para el fraccionamiento de sustancias ilegales.

Hoy 22:47

Durante la tarde noche de este viernes, personal de la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional llevó adelante allanamientos simultáneos en los barrios Tarapaya y Mariano Moreno, de la ciudad Capital, en el marco de una investigación vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes.

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Como resultado de los procedimientos, dos personas fueron detenidas y se concretó el secuestro de varias dosis de cocaína, dinero en efectivo, una balanza de precisión y distintos elementos habitualmente utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias ilegales.

Según la información obtenida, la droga incautada estaría destinada a la comercialización en los sectores donde se realizaron los operativos.

En los procedimientos intervino la Unidad Fiscal de Capital, a cargo de la Dra. Florencia Torres, que continuará con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación.