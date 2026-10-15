Estafa millonaria en Santiago: revelan nuevos detalles de la causa que terminó con dos detenidos

La denuncia apunta a una presunta maniobra con cheques de pago diferido por un monto que ascendería a $170 millones. La presentación judicial detalla el perjuicio que habría sufrido una empresa proveedora y los vínculos entre los involucrados.

Hoy 21:59

La investigación por la presunta estafa millonaria que derivó en la detención de dos hombres en Santiago del Estero sumó nuevos detalles sobre la operatoria denunciada. Según la presentación judicial, la maniobra habría involucrado cheques de pago diferido que no pudieron hacerse efectivos al momento de su cobro y que habrían provocado un perjuicio económico estimado en 170 millones de pesos.

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Los detenidos son José Agustín Khairallah, propietario de la cadena de lomiterías Lomo Khai, y Cristian Barrón Palazzi, empleado del Banco Francés. Ambos fueron arrestados este jueves durante una serie de allanamientos realizados en domicilios de los barrios Los Flores, Mariano Moreno y Juramento, por orden de los jueces Erika Casagrande y Héctor Salomón.

La denuncia fue presentada por Mercon SRL, firma vinculada a la distribución y provisión de artículos para el sector gastronómico. De acuerdo con la información expuesta sobre la causa, la empresa abastecía a la cadena de lomiterías con buena parte de los productos y equipamientos necesarios para su actividad, desde freezers, heladeras y exhibidoras hasta máquinas para cortar fiambre, carne, quesos y fiambres.

Cheques diferidos y un reclamo que llegó a los $170 millones

Uno de los puntos centrales de la presentación está relacionado con la presunta utilización de cheques de pago diferido con vencimientos a 60, 90 y 120 días. Según la denuncia, cuando la firma proveedora intentaba cobrar los documentos, estos eran rechazados, lo que habría generado un perjuicio patrimonial para la empresa.

El reclamo se habría ampliado en dos etapas. En una primera presentación se consignó un monto menor, que luego fue actualizado hasta alcanzar una cifra cercana a los $170 millones.

Entre los documentos mencionados en la denuncia figuran cheques rechazados por más de $48 millones, correspondientes a operaciones que abarcarían desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026. Esa suma constituiría una parte del reclamo y no el total del perjuicio denunciado.

Según lo expuesto sobre la presentación judicial, la empresa habría tenido que afrontar con recursos propios los importes vinculados con esos pagos que no pudieron concretarse. La documentación y las operaciones involucradas forman parte de los elementos que deberán analizarse durante la investigación.

El vínculo entre los dos detenidos

Otro de los aspectos que busca esclarecer la causa es la relación entre Khairallah y Palazzi. Según los detalles expuestos sobre la denuncia, el empleado bancario habría estado vinculado con la administración de las cuentas del empresario gastronómico y, además, habría mantenido una relación con la estructura comercial de la cadena de lomiterías.

La presentación penal señala a Khairallah por presuntos delitos de estafa y libramiento de cheques sin fondos, e incluye también a Palazzi. La investigación deberá determinar si existió una participación de ambos en las maniobras denunciadas y cuál habría sido el rol de cada uno.

En los operativos intervinieron efectivos de las áreas de Ciberseguridad y Delitos Comunes de la Policía, bajo las directivas de la fiscal Celia Mussi. Los procedimientos incluyeron órdenes de allanamiento y detención en distintos domicilios de la ciudad.

La detención de Palazzi también generó preocupación entre sus familiares, que comenzaron a buscarlo luego de que no llegara a su lugar de trabajo y su teléfono permaneciera apagado. Su hermana difundió un pedido de ayuda en redes sociales mientras la familia recorría hospitales y realizaba consultas para dar con su paradero. Posteriormente, se conoció que el hombre ya había sido detenido durante el trayecto desde su domicilio hacia el banco.

Los detalles sobre los cheques rechazados, el monto reclamado y la relación entre los dos detenidos fueron ampliados en un informe de Noticiero 7, que expuso distintos aspectos de la denuncia presentada por Mercon SRL. La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la que determine cómo se habrían desarrollado las operaciones, las responsabilidades de los involucrados y el alcance definitivo del perjuicio económico.