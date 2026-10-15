Martín Menem defendió el DNU 70 tras la sesión fallida en Diputados: “La Argentina no retrocede”

El presidente de la Cámara de Diputados respaldó las reformas económicas de Javier Milei luego de que la oposición no lograra reunir el quórum necesario para debatir la derogación del decreto. Además, adelantó que el oficialismo analiza transformar algunas de sus disposiciones en leyes.

Hoy 21:44

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió este jueves la continuidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, luego de que la oposición fracasara en su intento de abrir una sesión para debatir su derogación. El legislador respaldó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que “lo importante es que la Argentina no retrocede”.

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La sesión convocada por distintos bloques opositores no pudo concretarse debido a la falta de quórum. Solo 121 diputados ocuparon sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada fueron determinantes para el resultado.

En declaraciones al programa Infobae al Regreso, Menem cuestionó los argumentos de quienes impulsaban la derogación del decreto y defendió las medidas de desregulación económica implementadas por el Gobierno nacional.

“¿Cuál era el beneficio para la sociedad de tirar abajo el DNU 70? No pude escuchar en estos 15 días cuál era el beneficio de voltear el DNU 70. Ninguno”, expresó.

El titular de la Cámara baja sostuvo que la normativa permitió eliminar restricciones burocráticas y facilitar distintas actividades económicas. También señaló que los cuestionamientos sobre su constitucionalidad deben resolverse en el ámbito judicial.

El Gobierno analiza convertir las reformas del DNU en leyes

Uno de los principales anuncios de Menem estuvo relacionado con la estrategia parlamentaria que evalúa La Libertad Avanza para garantizar la continuidad de las reformas.

El legislador reconoció que el oficialismo estudia presentar proyectos de ley que incorporen algunas de las disposiciones del DNU 70, con el objetivo de otorgarles respaldo legislativo y evitar que dependan exclusivamente de la vigencia del decreto.

“Estamos trabajando esto en nuestra mesa parlamentaria, puertas adentro, en ver cómo podemos plasmar legislativamente el DNU, pero en términos de ley”, explicó.

En ese sentido, admitió las dificultades que enfrenta el Gobierno para conseguir mayorías en el Congreso, donde el bloque oficialista necesita negociar con otras fuerzas políticas para avanzar con sus iniciativas.

Discapacidad y endeudamiento: convocan a una nueva sesión

Durante la entrevista, Menem también confirmó una convocatoria parlamentaria para el miércoles 21 de octubre, en la que se prevé abordar iniciativas relacionadas con discapacidad y morosidad, entre otros temas.

El presidente de Diputados cuestionó que la oposición incorporara estos asuntos a la sesión fallida y aseguró que el oficialismo trabaja en una propuesta alternativa vinculada con discapacidad.

Según explicó, la intención es establecer mecanismos de control, evitar situaciones de discriminación y garantizar que las medidas tengan financiamiento.

“Las leyes tienen que tener financiamiento”, sostuvo, al defender la necesidad de que las iniciativas aprobadas por el Congreso cuenten con recursos presupuestarios.

La Ley de Tierras y las reformas económicas

Otro de los puntos abordados por Menem fue la discusión sobre la Ley de Tierras, cuya regulación sobre la propiedad rural por parte de extranjeros volvió a generar diferencias entre el oficialismo y la oposición.

El legislador defendió la posición del Gobierno y consideró que las restricciones vigentes en Argentina son excesivas en comparación con otros países del continente.

Sin embargo, reconoció dificultades en la comunicación de la propuesta oficialista y admitió que el Gobierno no logró transmitir adecuadamente sus argumentos durante el debate público.

También se refirió a la derogación de la Ley de Alquileres, los cambios en el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga y las modificaciones en distintas actividades económicas.

En particular, aseguró que la eliminación de las regulaciones anteriores sobre alquileres contribuyó a incrementar la oferta inmobiliaria y mencionó una reducción real promedio del 38% en los valores de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires, cifra que atribuyó a las reformas impulsadas por Milei.

Menem defendió el rumbo económico y habló sobre el empleo

Consultado por la situación laboral y las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias argentinas, el presidente de Diputados reconoció que la recuperación del poder adquisitivo demanda tiempo.

No obstante, ratificó su respaldo al programa económico y aseguró que la reforma laboral permitirá generar mejores condiciones para la contratación de trabajadores registrados.

Según su interpretación, la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad y la seguridad jurídica son elementos fundamentales para fomentar inversiones y ampliar el empleo formal.

También se refirió al financiamiento universitario y sostuvo que el Gobierno respalda la educación pública, aunque reclamó mayor transparencia en la administración de los recursos.

Finalmente, Menem insistió en la necesidad de consolidar las reformas económicas del Gobierno y advirtió que la incertidumbre sobre su continuidad puede afectar las decisiones de inversión.

Sus declaraciones se produjeron después de una jornada de tensión política y social frente al Congreso, donde se desarrolló la quinta Marcha Federal Universitaria y se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, mientras dentro del recinto la oposición no conseguía reunir los votos necesarios para abrir la sesión.