Desde Estados Unidos, Milei reafirmó su apoyo a Israel y lanzó duras críticas contra Irán y el antisemitismo

El presidente argentino encabezó un acto en la Embajada nacional en Washington, donde ratificó su alianza estratégica con Estados Unidos, cuestionó al régimen iraní y advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo en el mundo.

Hoy 21:03

El presidente Javier Milei reafirmó este jueves su respaldo al Estado de Israel, lanzó fuertes cuestionamientos contra Irán y condenó el avance del antisemitismo a nivel mundial durante un discurso pronunciado en la Embajada Argentina en Washington, Estados Unidos.

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La intervención del mandatario se desarrolló en el marco de una ceremonia organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HIRA), que reunió a funcionarios estadounidenses, diplomáticos y representantes de distintos países.

Durante su exposición de aproximadamente 15 minutos, Milei sostuvo que la defensa de Israel constituye una prioridad de su política exterior y ratificó su alineamiento estratégico con la administración de Donald Trump.

Milei recordó los ataques de Hamás y cuestionó la reacción internacional

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a los ataques perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejaron más de 1.200 muertos y 251 personas tomadas como rehenes, entre ellas ciudadanos argentinos.

El jefe de Estado recordó la gravedad de aquellos acontecimientos y cuestionó la respuesta de parte de la comunidad internacional frente a los hechos.

En ese sentido, criticó las posiciones que, según su interpretación, buscaron relativizar los ataques o cuestionar anticipadamente el derecho de Israel a defenderse.

Además, apuntó contra el régimen iraní, al que vinculó con organizaciones armadas que operan en Medio Oriente, y reafirmó su postura de rechazo al terrorismo.

Advirtió sobre una nueva ola de antisemitismo

Otro de los ejes de su intervención fue el crecimiento de las expresiones antisemitas en diferentes países.

Milei aseguró que existe una nueva ola de antisemitismo a escala internacional y sostuvo que su expansión responde, en parte, a campañas impulsadas por sectores contrarios a Israel.

El Presidente también afirmó que la defensa del Estado israelí trasciende el conflicto regional y la vinculó con la preservación de los valores que identifica con las democracias occidentales.

En ese marco, expresó que Israel representa una barrera frente a las organizaciones y gobiernos que, desde su perspectiva, amenazan a Occidente.

Asimismo, ratificó el compromiso de su administración con la lucha contra la discriminación y la violencia dirigida contra las comunidades judías.

Reunión con un funcionario clave del Gobierno de Trump

Antes de su discurso, Milei mantuvo un encuentro privado con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, en el que abordaron aspectos de la relación bilateral entre ambos países.

De la reunión también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La ceremonia contó además con la presencia de los cancilleres de Paraguay y República Dominicana, representantes diplomáticos y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial estadounidense para la lucha contra el antisemitismo.

Durante el encuentro, distintos funcionarios destacaron la posición asumida por la Argentina en materia de cooperación internacional y lucha contra el terrorismo.

La actividad formó parte de la agenda oficial del mandatario en Washington, donde busca fortalecer los vínculos políticos y diplomáticos con Estados Unidos, al tiempo que consolida su posicionamiento internacional en respaldo a Israel y contra el antisemitismo.