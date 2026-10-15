Fue a llevarle ropa a un familiar detenido y terminó apresada: escondía marihuana en un pantalón

Una mujer de 42 años fue descubierta cuando intentaba ingresar droga a la Comisaría Comunitaria N° 9 de la Capital. Los efectivos encontraron un envoltorio oculto entre las prendas destinadas a un detenido.

Hoy 20:47

Una mujer de 42 años fue aprehendida en la ciudad Capital luego de que personal policial descubriera que presuntamente intentaba ingresar marihuana a un familiar detenido en la Comisaría Comunitaria N° 9. La sustancia estaba escondida en el interior de un pantalón que había llevado junto con alimentos y ropa limpia.

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El procedimiento se registró durante la noche del miércoles, cuando la mujer se presentó en la dependencia policial con la intención de entregar distintos elementos a un familiar que permanecía alojado en una de las celdas.

Como parte de los controles de seguridad habituales, los efectivos encargados de la custodia comenzaron a revisar las pertenencias recibidas. Fue entonces cuando detectaron una irregularidad en un pantalón que llamó su atención.

Al inspeccionar la prenda, descubrieron un envoltorio de plástico celeste que contenía una sustancia vegetal de color verdoso, por lo que inmediatamente dieron intervención a las autoridades judiciales.

Confirmaron que se trataba de marihuana

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una sustancia prohibida, se solicitó la presencia de especialistas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas químicas correspondientes.

Los análisis arrojaron resultado positivo para marihuana, con un peso aproximado de 1,27 gramos.

Una vez informados los resultados, la Fiscalía especializada en Narcomenudeo dispuso la aprehensión de la mujer y ordenó que quedara bajo custodia policial.

Finalmente, la sospechosa fue trasladada a la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N° 11, donde quedó alojada a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.