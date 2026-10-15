Una mujer intentó llevarse ocho conjuntos de lencería de un comercio céntrico y terminó aprehendida

La acusada, de 41 años, fue descubierta por empleados de un local de la Peatonal Tucumán cuando ocultaba las prendas entre su ropa. Los ocho conjuntos de la marca Calvin Klein estaban valuados en unos $80.000.

Hoy 20:46

Una mujer fue aprehendida luego de ser acusada de intentar sustraer ocho conjuntos de ropa interior de un comercio ubicado en pleno centro de la Capital santiagueña. La maniobra fue advertida por los empleados del local, quienes la retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

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El episodio ocurrió pasadas las 20 de este miércoles, cuando el personal de ventas detectó una actitud sospechosa por parte de una clienta que recorría los pasillos del establecimiento. Al observarla con detenimiento, descubrieron que llevaba ocultos entre sus prendas de vestir ocho conjuntos de lencería femenina de la marca Calvin Klein.

Según la denuncia presentada por el encargado del comercio, cada conjunto tenía un valor aproximado de $10.000, por lo que la mercadería alcanzaba un total estimado de $80.000.

Al verse descubierta, la mujer habría intentado darse a la fuga, aunque finalmente entregó las prendas y fue retenida en el lugar. De acuerdo con la información aportada, negó las acusaciones en su contra y se mostró reticente a brindar explicaciones sobre lo ocurrido.

Tras el procedimiento, efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 2 trasladaron a la mujer a la Comisaría Comunitaria N.º 1, por disposición de la Fiscalía de turno. Además, se ordenó recibir testimonios a los empleados que presenciaron el hecho y que la acusada permaneciera alojada en calidad de aprehendida.