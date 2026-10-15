Intentó agredir a su pareja en La Banda, escapó de la Policía y descubrieron que tenía pedido de detención

El acusado, de 21 años, fue interceptado por efectivos policiales cuando intentaba darse a la fuga en el barrio 9 de Julio. Al identificarlo, constataron que era buscado por la Justicia en una causa anterior por violencia de género.

Hoy 20:39

Un joven de 21 años fue detenido en la ciudad de La Banda luego de que presuntamente intentara agredir físicamente a su pareja, una mujer de 19 años, en una vivienda del barrio 9 de Julio. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros. Posteriormente, los efectivos descubrieron que tenía una orden de detención vigente por una causa anterior de violencia de género.

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El procedimiento se desarrolló durante los primeros minutos de este jueves, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 47, con apoyo de efectivos de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, acudió a un domicilio tras recibir una alerta por un episodio de violencia.

Al llegar al inmueble, los uniformados se entrevistaron con una joven de 19 años, quien manifestó que momentos antes su pareja había intentado golpearla dentro de la vivienda que ambos compartían.

Según informaron fuentes policiales, el acusado, al observar la llegada del móvil, intentó darse a la fuga, aunque su maniobra fue frustrada por los efectivos, que lograron alcanzarlo e interceptarlo a corta distancia.

Descubrieron que ya era buscado por la Justicia

Una vez identificado, los policías cotejaron los datos del joven y comprobaron que sobre él pesaba una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Control y Garantías, en el marco de una causa por lesiones en un contexto de violencia de género.

Ante esta situación, la Fiscalía de turno tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso que el acusado quedara alojado en una celda, en cumplimiento de la orden judicial.

Asimismo, se dio intervención a la fiscalía que lleva adelante la investigación anterior, que ordenó la remisión de las actuaciones correspondientes para continuar con el proceso judicial.

De esta manera, el joven quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el nuevo episodio denunciado.