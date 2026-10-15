Frías: dos hombres terminaron aprehendidos tras un violento episodio en el barrio Villa Paulina

Uno de los involucrados denunció que el otro provocó daños en su vivienda y lo golpeó en la cabeza. La Fiscalía dispuso la aprehensión de ambos tras el procedimiento policial.

Hoy 20:53

Dos hombres terminaron aprehendidos luego de protagonizar un violento episodio durante la madrugada de este jueves en el barrio Villa Paulina, en la ciudad de Frías. Uno de ellos sufrió una herida cortante en la cabeza y debió ser trasladado a un centro de salud, mientras que también se denunciaron daños materiales en una vivienda.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado de alerta que movilizó a los efectivos policiales hasta la intersección de calle Catamarca y Colectora. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 30 años, domiciliado en el barrio Yapeyú, quien presentaba un sangrado en la región frontal de la cabeza.

De acuerdo con su denuncia, momentos antes se había presentado en su propiedad un hombre de 25 años, residente en el barrio Néstor Kirchner, quien habría provocado daños materiales en el inmueble y luego lo habría agredido físicamente con un golpe contundente en la cabeza.

A raíz de las lesiones, el hombre de 30 años fue trasladado de urgencia a un centro de salud local, donde recibió asistencia médica. Allí le diagnosticaron una herida cortante en el cuero cabelludo, producto de la agresión denunciada.

Tras analizar las circunstancias del altercado y los daños ocasionados, la Fiscalía de turno dispuso que la demora de ambos involucrados se convirtiera en aprehensión formal. Los dos quedaron alojados en la sede policial, a disposición de la Justicia.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 23, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 7, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.