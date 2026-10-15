Boca se lo dio vuelta a Talleres, recuperó la sonrisa y quedó como líder de la tabla anual

El Xeneize reaccionó a tiempo para vencer a la T por 2-1 y volver a festejar en La Bombonera en la previa de la revancha ante Vasco da Gama.

Hoy 23:46

Boca Juniors consiguió una importante victoria al derrotar 2-1 a Talleres de Córdoba en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó en desventaja, pero mostró capacidad de reacción y logró dar vuelta el resultado para quedarse con tres puntos que lo depositaron, al menos momentáneamente, en la cima de la tabla anual del fútbol argentino.

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El Xeneize necesitaba una respuesta futbolística después de la derrota frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana y, aunque tuvo un comienzo complicado, logró recuperarse gracias a los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Con este resultado, Boca también se mantiene en la pelea por el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, donde continúa al acecho de Instituto de Córdoba, que lidera la clasificación.

Talleres sorprendió, pero Merentiel apareció para rescatar a Boca

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto local. A los 10 minutos del primer tiempo, Matías Galarza sorprendió con un verdadero golazo que puso en ventaja a Talleres de Córdoba y generó preocupación entre los hinchas presentes en La Bombonera.

Sin embargo, Boca reaccionó rápidamente y consiguió llegar al empate apenas siete minutos después.

A los 17 minutos, Miguel Merentiel apareció para convertir el 1-1 y devolverle la tranquilidad al equipo de Arruabarrena.

El tanto también tuvo un valor especial para el delantero uruguayo, que alcanzó los 64 goles con la camiseta de Boca y escaló hasta el puesto 23 de la tabla histórica de goleadores del club.

De esta manera, el Xeneize logró recuperarse del golpe inicial y se fue al descanso con el marcador igualado.

Leonel Flores marcó el gol de la victoria

La reacción de Boca se completó apenas comenzado el complemento, cuando Leonel Flores volvió a demostrar su buen momento futbolístico.

A los 3 minutos del segundo tiempo, el atacante sacó un preciso derechazo con el pie abierto que superó la resistencia del arquero Ezequiel Unsaín y estableció el 2-1 para el Xeneize.

El gol terminó siendo decisivo para que el conjunto de La Ribera consiguiera una victoria importante en un momento clave de la temporada.

Con la ventaja a su favor, Boca logró sostener el resultado hasta el final y sumó tres puntos que le permiten afrontar con mayor confianza sus próximos compromisos.

Boca llegó a la cima de la tabla anual y sigue de cerca a Instituto

La victoria frente a Talleres tuvo un impacto directo en las aspiraciones del Xeneize, que consiguió ubicarse transitoriamente en el primer puesto de la tabla anual.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena quedó con dos puntos de ventaja sobre Independiente Rivadavia de Mendoza, que deberá enfrentar este sábado a Tigre y tendrá la oportunidad de recuperar el liderazgo.

Además, Boca se mantiene entre los principales protagonistas de la Zona A del Torneo Clausura, donde sigue de cerca a Instituto, líder del grupo tras su victoria frente a Defensa y Justicia.

Boca llega con un triunfo importante a la revancha ante Vasco da Gama

Más allá de su presente en el campeonato local, Boca tiene por delante uno de los partidos más importantes de la temporada.

El próximo martes 20 de octubre, desde las 21.30, visitará a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Después de perder 1-0 en La Bombonera, el equipo argentino estará obligado a ganar en Brasil para mantener sus posibilidades de alcanzar la final continental.

En ese contexto, la remontada frente a Talleres representa un impulso anímico importante para Boca, que logró dejar atrás la derrota internacional y recuperar confianza antes de afrontar un compromiso decisivo.

Con Merentiel y Flores como protagonistas, el Xeneize cerró una noche positiva: dio vuelta un partido complicado, sumó tres puntos fundamentales y se subió a lo más alto de la tabla anual, a la espera de lo que suceda con Independiente Rivadavia.