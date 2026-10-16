Delincuentes ingresaron a la casa de un reconocido fotógrafo santiagueño y le robaron sus equipos de trabajo

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes en el barrio Autonomía. Los ladrones se llevaron una cámara profesional, un lente y una computadora. La Policía inició un operativo para dar con los sospechosos.

Hoy 23:55

Un conocido fotógrafo de Santiago del Estero, que trabaja para el diario El Liberal, fue víctima de un robo durante la noche de este viernes, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada en el barrio Autonomía de la ciudad Capital, y sustrajeron valiosos equipos de trabajo.

El hecho se registró en un domicilio situado sobre calle Andrés Rojas, entre Luis Pintos y Santiago Maradona, donde los desconocidos habrían ingresado por la puerta principal de la propiedad.

Según la información recabada, los delincuentes se apoderaron de una notebook Dell de 15 pulgadas, una cámara fotográfica profesional Canon 6D y un lente de 28 milímetros, elementos utilizados por el damnificado para desarrollar su actividad laboral.

Tras conocerse lo sucedido, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 10 iniciaron tareas investigativas y un operativo de búsqueda para intentar localizar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

De acuerdo con los primeros datos, los investigadores tendrían identificados a posibles sospechosos, quienes contarían con antecedentes por hechos delictivos registrados en el barrio Autonomía y sectores aledaños. No obstante, su participación en este robo deberá ser determinada en el marco de la investigación.

Mientras tanto, la Policía continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio y dar con los autores del hecho.