Caputo aseguró que Argentina tiene un "excedente de dólares" y anticipó cuándo podrían eliminarse las restricciones cambiarias

Destacó las inversiones previstas bajo el RIGI, las compras de divisas del Banco Central y aseguró que el país podría alcanzar cuatro años consecutivos de superávit fiscal.

Hoy 00:23

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que Argentina cuenta con un "excedente de dólares", producto del ingreso de divisas y las compras que realiza el Banco Central. Además, sostuvo que las inversiones comprometidas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirán avanzar hacia la eliminación de las restricciones cambiarias que todavía permanecen vigentes.

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Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, celebradas en Tailandia.

Durante su exposición, el funcionario destacó los resultados de la política fiscal implementada desde diciembre de 2023 y aseguró que la administración libertaria logró estabilizar una economía que, según su evaluación, atravesaba una situación crítica.

En ese sentido, Caputo afirmó que el gasto público se redujo un 30% en términos reales y sostuvo que el equilibrio fiscal fue alcanzado durante el primer mes de gestión.

Caputo destacó las inversiones y habló del fin de las restricciones cambiarias

Uno de los principales ejes de su presentación estuvo relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para atraer capitales hacia sectores estratégicos de la economía.

Según detalló el ministro, actualmente existen proyectos aprobados por USD 50.000 millones, mientras que otras iniciativas por USD 160.000 millones se encuentran en distintas etapas de evaluación.

Caputo consideró que estos montos representan una oportunidad para fortalecer el ingreso de divisas y avanzar con la normalización del mercado cambiario.

De acuerdo con su planteo, las inversiones previstas permitirían generar un flujo de dólares suficiente para eliminar las restricciones que todavía afectan determinadas operaciones.

Sin embargo, el funcionario no estableció una fecha concreta para el levantamiento de las medidas restantes, por lo que su implementación continuará dependiendo de la evolución de las variables económicas.

El Banco Central y la acumulación de dólares

Otro de los aspectos destacados por Caputo fue el desempeño del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado cambiario.

El ministro aseguró que la autoridad monetaria viene realizando compras diarias superiores a los USD 100 millones y afirmó que, durante 2026, adquirió cerca de USD 16.000 millones.

Estas cifras fueron presentadas por el funcionario como una señal de mayor estabilidad y de fortalecimiento de la posición financiera del país.

No obstante, la acumulación de reservas se desarrolla en un contexto de volatilidad internacional y dificultades para acceder al financiamiento.

En ese marco, el equipo económico también analiza alternativas para obtener recursos, entre ellas la utilización de mecanismos vinculados al intercambio de monedas con China.

El Gobierno proyecta cuatro años consecutivos de superávit fiscal

Durante su exposición, Caputo también se refirió a las perspectivas fiscales de Argentina y destacó la presentación del proyecto de Presupuesto 2027.

El ministro sostuvo que el Gobierno apunta a completar cuatro años consecutivos con resultados financieros positivos, una meta que considera central para sostener la estabilidad económica.

Además, defendió la política de reducción del gasto público y afirmó que las prestaciones sociales destinadas a los sectores más vulnerables registraron incrementos reales durante la gestión.

Según el funcionario, la disciplina fiscal constituye una condición fundamental para recuperar la confianza y promover inversiones de largo plazo.

El crédito y las inversiones, entre las prioridades económicas

Caputo también hizo referencia a la evolución del crédito destinado al sector privado.

Según explicó, al comienzo de la gestión de Milei, el financiamiento privado representaba apenas el 3% del Producto Bruto Interno (PBI).

En ese sentido, aseguró que el crédito creció un 170% en aproximadamente dos años y medio, aunque reconoció que todavía existe un amplio margen para desarrollar el sistema financiero argentino.

El ministro consideró que una mayor disponibilidad de financiamiento resulta indispensable para impulsar la producción, el consumo y las inversiones.

Asimismo, destacó el potencial de Argentina en sectores como energía, minería y producción de alimentos, actividades que, según su visión, podrían permitirle al país aprovechar las oportunidades que presenta el escenario internacional.

Reuniones con el FMI, el Banco Mundial y organismos internacionales

Durante su visita a Tailandia, el titular del Palacio de Hacienda también mantuvo encuentros con representantes de organismos multilaterales de crédito.

Entre ellos se destacó una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para analizar la marcha del programa económico argentino.

Los equipos técnicos continuarán trabajando en la tercera revisión del acuerdo vigente, aunque todavía no se anunciaron fechas ni montos correspondientes a posibles desembolsos.

Caputo también se reunió con autoridades del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para abordar nuevas alternativas de financiamiento e inversiones.

En ese contexto, el Gobierno informó que trabaja para facilitar proyectos privados por USD 10.000 millones, aunque no se precisaron los plazos ni las empresas involucradas.

Finalmente, el ministro ratificó que la administración nacional continuará impulsando la reducción de regulaciones, la baja de impuestos y la promoción de inversiones privadas, como parte de su estrategia para mejorar la competitividad de la economía argentina.

Las declaraciones se produjeron en una semana de turbulencias financieras, con caídas en las acciones argentinas y una nueva suba del riesgo país, que cerró el viernes en 648 puntos básicos, su nivel más elevado de 2026.