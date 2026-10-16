Silva Neder encabezó una jornada de concientización sobre parálisis cerebral en la Legislatura

El encuentro reunió a profesionales de la salud, instituciones y familias, con exposiciones interdisciplinarias y una muestra de artes visuales para promover la inclusión y visibilizar la realidad de las personas con parálisis cerebral.

Hoy 21:20

En el marco de las acciones orientadas a la visibilización y concientización social, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó en la Legislatura provincial la apertura de la 1° Jornada Interdisciplinaria y Muestra de Arte sobre Parálisis Cerebral.

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El acto contó con la presencia de la presidenta de la Asociación Civil SIMINISQA, Prof. Lucrecia Jiménez; la directora Provincial de Discapacidad, Rosana Romero Acuña; el Dr. Ramiro Olleac; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; la exdiputada provincial Nélida Sosa, entre otros.

Durante su alocución, Silva Neder subrayó el compromiso institucional del Poder Legislativo al señalar que la Cámara de Diputados busca trascender la labor estrictamente parlamentaria para interactuar directamente con las instituciones intermedias y la comunidad.

Asimismo, enfatizó la importancia de actuar con empatía frente a las corrientes de indiferencia, priorizando el acompañamiento a las familias y especialmente a los niños que atraviesan esta patología.

En esa línea, remarcó la premisa de un Estado presente —modelo consolidado en la provincia por el exgobernador Gerardo Zamora y reafirmado por la gestión del actual gobernador Elías Miguel Suárez— que resuelve problemáticas trabajando de manera articulada con las organizaciones de la sociedad civil.

La jornada académica incluyó exposiciones sobre abordaje clínico temprano a cargo del Dr. Rodrigo Paliza, neuroortopedia para padres por el Dr. Ramiro Olleac, y cuidados kinesiológicos por la Prof. Sofía Góngora.

En la ocasión, tambien se presentó la Muestra de Artes Visuales coordinada por la Prof. Lucrecia Jiménez, que puso en valor el arte como una herramienta clave de expresión y apoyo terapéutico.